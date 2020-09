Medico accoltella la moglie e si suicida gettandosi nel vuoto

Medico accoltella la moglie e poi si toglie la vita. Una tragedia non annunciata è avvenuta questa mattina ad Avezzano, uno dei più grandi centri dell’Abruzzo. Vittorio Emi di 70 anni, brillante medico di famiglia specializzato in cardiologia prima ha accoltellato la moglie e poi ha deciso di farla finita. L’uomo ha pugnalato la moglie, Paola Lombardo di 63 anni e poi, forse preso dallo sconforto si è buttato dal 5 piano del suo palazzo. La vittima, proprietaria e commerciante presso una profumeria del centro è stata subito trasportata presso l’ospedale più vicino. I medici della struttura sanitaria l’hanno già operata. Versa ancora in gravi condizioni. Per adesso si trova presso il reparto di rianimazione dell’ospedale marsicano. La donna è candidata alle elezioni comunali di Avezzano di oggi e domani.

Medico accoltella la moglie…una comunità sconvolta

Una vicenda, che ha dell’incredibile e senza ancora un perché. La vita di una tranquilla comunità in provincia dell’Aquila completamente sconvolta. E’ il caso del medico, che ha ferito mortalmente la coniuge e poi ha deciso di porre fine anche alla sua di esistenza. Non è ancora chiaro nemmeno alle forze dell’ordine, che sono intervenute presso l’abitazione dei due sposi dopo il fatto di sangue. Forse l’accaduto è avvenuto al culmine di una lite, e certo la tensione nervosa sempre a causa delle elezioni imminenti deve avere accentuato la cosa. Comunque davvero nessun segnale lasciava presagire nulla. La coppia infatti era conosciuta a tutta la comunità della ridente cittadina come un modello di virtù. Quello, che è certo è che l’uomo prima di uccidersi ha ferito la moglie con almeno tre coltellate e poi si è gettato nel vuoto. Di lui non è rimasto nulla è morto sul colpo.

Chi è Paola Lombardo?

La signora Paola Lombardo non è certamente una politica di professione, per lo meno non ancora. Forse questa era anche la sua prima volta come candidata. Ultimamente la donna si è presentata per l’elezioni ad assessore comunale presso la lista: ” Avezzano Libera” a sostegno del candidato sindaco Giovanni di Pangrazio. “Sono Paola Lombardo, mi presento con l’intento deliberato di fare politica, ma con il semplice titolo di cittadina Avezzanese attiva nel commercio da molti anni”- Questo è uno dei messaggi principali lanciati dalla Lombardo come presentazione alla sua politica. ” Non ho trascorsi nella politica” – Continua lo slogan. ” Ho dedicato tutta la mia vita alla famiglia e al mio lavoro, e questo mi ha insegnato a conoscere le esigenze delle persone”- Ha infine detto la signora in campagna elettorale.

