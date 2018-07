La serie A ripartirà tra meno di un mese e i club stanno facendo di tutto per rinforzare i propri organici. Il mercato dei calciatori è in fibrillazione e alcuni affari sono in via di definizione. La Roma dopo aver ceduto due pezzi da novanta come Nainggolan e Alisson, incassando circa 100 milioni di euro, sta pensando seriamente a Domenico Berardi, richiesto espressamente dal tecnico Di Francesco. Il Sassuolo che ha già ceduto Acerbi alla Lazio, per far partire l’esterno calabrese chiede non meno di 30 milioni di euro. L’Inter invece sta cercando di chiudere per Vrsajliko dell’Atletico Madrid. Il laterale destro croato pare avere già un accordo di massima con il club griffato Suning, ed i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per ufficializzare il suo passaggio in nerazzurro. Sull’altra sponda dei navigli invece la situazione societaria pare essersi schiarita, dopo le nubi ed i temporali estivi dei giorni scorsi. I rossoneri ora dovranno essere rapidi e bravi nel fare mercato, il tempo stringe ed é necessario mettere a disposizione del mister una rosa competitiva per affrontare ben tre competizioni. L’Atalanta ha preso il colombiano Zapata, grande colpo per l’attacco ed ha ceduto Petagna alla Spal. Il Cagliari attende un regista ed il nome di Radovanovic pare essere il più attendibile. Il Napoli invece a breve dovrebbe mettere a segno un super colpo, per cercare di rispondere alla Juve che con Ronaldo ha dato un segnale fortissimo al mercato non solo italiano. La Sampdoria sta sfidando i viola per Pjaca della Juve, vslutsto dai bianconeri 25 milioni di euro. Molto attive sul mercato anche Genoa e Frosinone. Insomma ci aspetta in mese di fuochi d’artificio.



