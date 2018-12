Metti un libro a Teatro…in Puglia

La città inizierà il nuovo anno con una stagione teatrale di grande spessore che sposa il fascino della lettura e dei libri d’autore con Metti un libro a Teatro.

Al centro della produzione spettacoli selezionati accuratamente ed eccellenze attinte da roccaforti della letteratura classica e contemporanea nazionale ed internazionale.

Metti un libro a Teatro, mira a costruire un vero e proprio progetto itinerante tra i teatri della regione Puglia.

La rassegna attualmente coinvolge:

il teatro Anche Cinema di Bari,

il Cineteatro Impero di Trani,

il Teatro Il Ducale di Cavallino,

il Paisiello di Lecce.

La regista Alessandra Pizzi:

Il progetto mette in rete più teatri della regione Puglia in un’iniziativa che porta in scena i grandi testi classici e contemporanei della letteratura.

Naturalmente è destinato a coinvolgere un numero maggiore di teatri ed è un disegno importante che tende a creare un consenso condiviso del pubblico.

Nasce dalla volontà di dare vita a vari appuntamenti che mirino a costruire un itinerario storico culturale, tra i grandi autori del passato letti da attori di fama internazionale.

E’ finalizzato a ricomporre e ricostruire miti, fiabe, racconti e leggende che costituiscono un preziosissimo bagaglio narrativo.