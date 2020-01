Mino Raiola spinge Pogba a Torino

Mino Raiola ha appena chiuso due ottimi affari. Ha riportato Zlatan Ibrahimovic a Milano, sponda rossonera, e Haaland a Dortmund. Il norvegese poteva passare alla Juventus o al Manchester United, ma il procuratore italo olandese ha preferito portarlo in Germania. Il super manager difficilmente fa qualcosa per non guadagnarci, quindi se ha fatto un passo del genere, probabilmente ha pensato a delle buone ripercussioni future. Intanto un suo assistito, continua a manifestare il proprio disagio. Si tratta del francese Paul Pogba, che a Manchester non ha mai ritrovato la serenità e la felicità vissute a Torino. Lo testimoniano anche le due tante dichiarazioni d’amore, per la Juve, i suoi tifosi ed i suoi ex compagni.

Mino Raiola lo riporta a Torino?

La Juve la scorsa estate ha investito per De Ligt, due estati fa per Cristiano Ronaldo. Nel mezzo una serie infinita di parametri zero, più o meno azzeccati che hanno fatto da contorno al mercato bianconero. Adesso a gennaio Paratici ha appena operato il primo acquisto di rilievo, sempre proiettato alla prossima estate. Si tratta ovviamente di Kulusevki. Nel mercato estivo invece verrà fatto certamente un grande investimento. L’indiziato numero uno sarà un centrocampista, con il focus rivolto al Polpo campione del mondo.

La strategia per portarlo alla Juve

Paratici ed il suo entourage hanno una precisa strategia, da mettere a punto con Raiola. Il Manchester United è un club importante, che non vende a prezzo di saldo. Pogba però non ha piu il valore di mercato di qualche tempo fa, e la Vecchia Signora farà leva proprio su questo argomento. Mino cercherà di “portare”, il più possibile denaro nelle tasche del ragazzo. Si punterà a garantire a Pogba un super ingaggio. La Juventus cercherà di mettere sul piatto oltre ad una somma importante, anche una contropartita tecnica gradita. I nomi che circolano con piu frequenza sono: Rabiot, Matuidi ed Emre Can.

Foto

www.corrieredellisport.it



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di