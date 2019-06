Morto Franco Zeffirelli tutti gli omaggi al grande regista.

E’ morto Franco Zeffirelli, grande regista italiano noto in tutto il mondo per i suoi lavori.

Qui di seguito riportiamo alcuni dei messaggi che in giornata si sono succeduti sui social network da parte di esponenti della politica e della cultura italiana.

Morto Franco Zeffirelli tutti gli omaggi del mondo politico

Sergio Mattarella (Presidente della Repubblica Italiana)

La scomparsa di Franco Zeffirelli lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e della cultura italiana e internazionale. Con il suo straordinario talento e la sua profonda sensibilità estetica, ha dato vita, nella sua lunga vita di artista, a grandi capolavori nel cinema e nell’opera. Spirito brillante e coinvolgente, ha accompagnato la sua arte con grande passione civile e amore per il suo paese

Giuseppe Conte (Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana)

Profonda commozione per la scomparsa del maestro #FrancoZeffirelli. Ambasciatore italiano del cinema, dell’arte e della bellezza. Un grande regista, sceneggiatore, scenografo. Un grande uomo di cultura.

Luigi Di Maio (Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e Capo politico del M5S)

L’arte, la cultura e l’Italia intera devono tanto al Maestro #FrancoZeffirelli e al suo spirito critico e creativo. Grazie per le emozioni e i sentimenti profondi. Resterai nei cuori e nella storia di questo Paese.

Roberto Fico (Presidente della Camera dei deputati)

Addio a Franco Zeffirelli. Dal cinema al teatro, grande protagonista della cultura italiana capace di amplificarne la dimensione internazionale. Regista, sceneggiatore, scenografo ha fatto dell’eleganza formale il tratto distintivo dei suoi lavori, apprezzati in tutto il mondo.

Mara Carfagna (Vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia)

Orgoglio italiano, genio del cinema che ha dato lustro al nostro Paese. Ha firmato alcuni dei più grandi capolavori della filmografia mondiale. Con la scomparsa di #FrancoZeffirelli l’Italia perde un grande uomo, un immenso artista.

Marco Bussetti (Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)

Si è spento oggi #FrancoZeffirelli, uno dei più grandi maestri del nostro cinema. Un gigante del ‘900 e della cultura italiana nel mondo. I suoi capolavori immortali ispireranno ancora e per sempre le nuove generazioni.

Giorgia Meloni (Presidente di Fratelli d’Italia)

Addio a #FrancoZeffirelli, artista visionario e genio italiano. Con lui perdiamo uno straordinario regista che ha reso grande il cinema italiano. Continueremo ad emozionarci e a ricordarlo attraverso i suoi film. Grazie Maestro.

Carla Ruocco (Presidente della VI Commissione Finanze della Camera e Deputata del M5S)

«Ho paura di morire. Sono credente e prego molto, ma quando in giardino mi guardo intorno, dico ai miei figli: pensate, prima o poi non potrò più godere di questa meraviglia, non vedrò più questa bellezza». Addio a #FrancoZeffirelli, l’Italia perde un grande uomo.

Luigi Gallo (Portavoce M5S, Presidente della commissione Cultura, Scienza ed Istruzione della Camera dei Deputati)

Arrivederci a un gigante della cultura italiana, il Maestro Franco Zeffirelli. Sceneggiatore, attore, regista, ma soprattutto un grande uomo. Grazie per il patrimonio di arte e bellezza che ci hai donato.

Morto Franco Zeffirelli tutti gli omaggi del mondo della cultura

Andrea Bocelli (cantante)

#FrancoZeffirelli era – e resta – un artista immenso, un cultore della Bellezza. La sconfinata devozione per l’opera è stato il terreno solido su cui abbiamo costruito una bella amicizia, rafforzata dall’immensa stima e gratitudine che da sempre ho provato per la sua arte. (posta anche una foto col maestro)

Fabio Fazio (presentatore)

La scomparsa di #FrancoZeffirelli è una grande perdita per tutti. Se ne è andato un vero artista, un uomo libero e un grande costruttore di bellezza.

Barbara D’Urso (presentatore)

Ciao ad un grande e indimenticabile Maestro (posta anche una foto del maestro)

Enrico Mentana (giornalista)

Un signore delle scene

Vittorio Sgarbi (critico d’arte)

Con Zeffirelli non muore un grande regista (e probabilmente i critici faticheranno a trovargli il posto giusto) ma un artista che ha interpretato il suo compito d’illustratore e narratore al centro e con l’orgoglio della grande tradizione italiana, felice di esserne epigono piuttosto che velleitario innovatore.

Il suo peso nel cinema e nel teatro è esattamente come quello di un pittore eluso ed evitato, per quanto popolarissimo, come Pietro Annigoni.

Entrambi hanno pagato di essere bravi, mentre le avanguardie ideologiche distruggevano le forme e la memoria della tradizione.

Zeffirelli è stato il custode della storia e dell’arte italiana, preferendosi epigono che dissacratore.

Ha preferito essere l’ultimo dei classici piuttosto che l’ultimo degli avanguardisti.

Ha raccontato, semplicemente: come Giorgio Bassani, come Vasco Pratolini, come Tomasi di Lampedusa .

Oggi senza di lui la storia è orfana, senza tutela.

Eva Grimaldi (attrice)

Ho avuto l’onore e il piacere di conoscere il Maestro Zeffirelli. Un grande uomo, un professionista ed un genio indiscusso.

Un’altra mente illustre ci lascia, affidando alle sue opere la memoria.

Buon viaggio, Maestro!

Attilio Fontana (Presidente della Regione Lombardia)

Ci ha lasciati Franco Zeffirelli, un italiano che ha contribuito a rendere grande il nostro Paese nel mondo. Un genio capace di stupire e di interpretare in maniera unica ogni situazione che affrontava. Mi piace ricordarlo con questa foto della Scala di Milano dove è stato, in periodi differenti della sua carriera, assoluto protagonista con numerose e indimenticabili rappresentazioni.

Gli omaggi in tv e il tweet dell’ACF Fiorentina

Anche la squadra della sua città, l’ACF Fiorentina ha voluto rendere omaggio al grande regista con un tweet:

Mondo del cinema e della cultura in lutto, ma anche il popolo viola perde un esponente di spicco. All’età di 96 anni, si è spento Franco Zeffirelli, da sempre tifoso della ACF Fiorentina.

Rai cultura ricorderà il maestro con le seguenti trasmissioni:

RaiStoria h: 20.30 Appunti di una vita straordinaria. Biografia del Maestro.

RAI 5 h: 21.15 Opera Carmen dall’Arena di Verona con la regia di Franco ZEFIRELLI. A seguire: Senato&Cultura – Omaggio all’opera

In seconda serata inoltre uno speciale Porta A Porta su Rai Uno condotto, come sempre, da Bruno Vespa.

