Non solo Pjaca, e gli altri rinforzi?

Non solo Pjaca. Questo è ciò che è emerso dalla trasferta di Brescia. Una squadra stanca e sotto ritmo. A Cagliari in effetti giocano quasi sistematicamente sempre gli stessi undici. Maran utilizza poco gli uomini che partono dalla panchina. Generalmente utilizza, anche in questo caso, sempre gli stessi e con un minutaggio minimo. Questa forse è la dimostrazione lampante, della poca considerazione che il mister ha nei confronti dei cosiddetti “panchinari”. I rossoblù negli ultimi due mesi, hanno messo in mostra un calo psico-fisico evidente. Gli infortuni e le squalifiche hanno fatto il resto. Certo, stiamo parlando di una squadra che occupa la sesta posizione in classifica, ma è inevitabile preoccuparsi per le prestazioni fornite negli ultimi tempi.

Non solo Pjaca, servono altri rinforzi

Non ammettere ciò, sarebbe l’errore più grave. Ecco perché urgono rinforzi, liberandosi magari anche di quegli elementi, che non giocano con una discreta frequenza. Marko Pjaca, salvo ripensamenti dell’ultima ora, dovrebbe sbarcare in Sardegna. Rappresenterà una valida alternativa in avanti, una sorta di jolly da potersi giocare a gara on corso. Ma non è sufficiente. Nel reparto arretrato, in queste gare si sono evidenziate delle vere e proprie amnesie. A tratti pare di assistere ad una barca, in mezzo al mare ed in balia delle onde.

Cosa serve al Cagliari

La difesa quindi va inevitabilmente ritoccata. Cacciatore non pare fornire garanzie, Farago non è un terzino, e si vede. A sinistra Pellegrini e Lykogiannis potrebbero andar bene, ma in mezzo senza Ceppitelli i problemi sono evidenti. Ed ecco che allora servirebbero un terzino ed un centrale difensivo. Ad essere un po’ retrò, servirebbe uno stopper, un difensore che sia l’ombra della punta avversaria. Questo è ciò che serve secondo la maggior parte dei tifosi rossoblù. La difesa è il reparto che preoccupa di più, mentre il centrocampo è quello che, ad oggi, fornisce più garanzie.

Fonte

Io

Foto

www.unionesarda.it



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di