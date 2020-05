Online il nuovo modulo, da usare per presentare la domanda di sospensione dei pagamenti rateali relativi ai mutui prima casa, dopo l’aumento dell’importo a 400000 €

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze col comunicato stampa n.91 ha annunciato la pubblicazione del nuovo ” modulo sospensione rate ” per mutui prima casa con importo fino 400000.

MODULO SOSPENSIONE RATE MUTUO PRIMA CASA

Ancora un’altra novità per chi a sottoscritto un mutuo per l’acquisto della prima casa; infatti, con la conversione in Legge del cosiddetto “decreto Liquidità” (Legge 27/2020) e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore un’altra modifica. Si amplia la platea dei beneficiari della sospensione delle rate; dunque il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che è disponibile il nuovo modulo per presentare la domanda di sospensione delle rate per i mutui prima casa.

Innalzamento limite sospensione mutui prima casa: importo da 250000 a 400000 €

Così riporta il testo del Ministero dell’Economia e delle Finanze:

“In base alla nuova normativa vengono ammessi alla sospensione mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa. Non ci sarà alcuna variazione sulle procedure di inoltro delle richieste né sugli altri requisiti già previsti”.

Nuovo modulo sospensione mutui importo fino 400000 €

La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo. Le banche non sono in grado di dare subito una risposta; infatti le domande raccolte finiscono alla Consap, che da l’ok o il diniego.

L’accesso al fondo Gasparrini è concesso anche:

ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni;

ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

La sospensione include anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020, inoltre la sospensione non determina l’applicazione di alcuna commissione. L’accordo sulla moratoria si inserisce nel contesto di collaborazione tra Abi ed Associazioni dei Consumatori.

Nuovo modulo sospensione rate mutui fino 400000€

DI SANTE Paolo

