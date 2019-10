One Piece prevista lunga pausa per la serie Manga. A quanto pare, uno dei Manga più amati di sempre, potrebbe prendersi una pausa abbastanza prolungata. La serie di One Piece ha raggiunto vendite esorbitanti, raggiungendo addirittura quelle di Batman. Però, il creatore della serie animata di One Piece, ha deciso di prendersi una pausa a partire proprio da questo mese.

Recentemente è stato pubblicato un nuovo capitolo, ma per il prossimo sarà necessario attendere fino alla fine di ottobre. Infatti, la data prevista per il ritorno di One Piece è il 20 ottobre. Dunque, tutti i fan della serie manga dovranno aspettare circa due settimane per un nuovo capitolo di One Piece.

One Piece prevista lunga pausa nonostante il grande successo

Chiunque fosse preoccupato per la lunga attesa, può stare tranquillo. Poiché il creatore dell’appassionate serie animata giapponese ha solamente bisogno di una piccola sosta. Infatti non è la prima volta che Oda sente il bisogno di “staccare la spina”. Spesso, almeno per un paio di settimane, il creatore della serie animata manga, necessita di vacanze per preparare nuovi episodi.

Ma niente paura. A fine mese, One Piece tornerà con nuove avventure tutte da scoprire. Non sarà facile per I fan più accaniti, d’altronde si tratta solo di una piccola attesa di circa quindici giorni prima di rivedere l’amato “cappello di paglia”. One Piece, realizzato da Eiichiro Oda, ha debuttato nel 1997. Da allora è stato raccolto in circa 80 volumi ed è stato un successo.

Infatti, la serie manga è stata apprezzata non solo da molti fan, ma anche dalla critica, in tutto il mondo. La serie di One Piece ha anche battuto il record di stampe nel Giappone. Senza ombra di dubbio, si tratta della serie più amata e venduta in tutto il mondo. Infatti la serie con protagonista il cappello di paglia si trova al primo posto nelle vendite dei fumetti manga del 2018.

Fonte foto copertina: Microsoft.com