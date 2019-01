Pelle giovane: il segreto di bellezza sono i fibroblasti

Niente di tutto ciò! Secondo uno studio svolto a San Diego, in California, il segreto della pelle giovane sono i fibroblasti. Si tratta di cellule deputate a generare tessuto connettivo nel derma e che aiutano la pelle a riprendersi dalle ferite. E le rughe, in effetti, sono ferite…le peggiori!

A questo punto molti sarebbero indotti a pensare che, allora, per avere una pelle giovane e bella sia necessario ingrassare. In fondo già un antico detto popolare sosteneva che, ad una certa età, bisogna scegliere tra avere un fisico asciutto o un viso giovanile.

Ma in realtà la soluzione non è mettere su ciccia. Anzi, gli studiosi che si sono occupati della ricerca spiegano che sovrappeso e obesità non solo non aiutano a mantenere la pelle giovane e bella ma aumentano il rischio di contrarre infezioni epidermiche.

Che fare allora per avere un aspetto giovane, sano e fresco? In attesa che la ricerca faccia ulteriori scoperte, la strada migliore è adottare uno stile di vita sano con dieta bilanciata e ricca di antiossidanti, regolare esercizio fisico e adeguate ore di sonno.