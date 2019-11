Piatek Ibra staffetta Milan a gennaio l’attacco rossonero cambia volto

Piatek Ibra staffetta Milan si cerca il giusto incastro.

Il calciomercato di gennaio si avvicina ed il Milan sembra aver intrapreso la strada che porta ad Ibrahimovic. Serve uno sforzo economico per realizzare il grande sogno. In questo senso la società sta valutando seriamente la possibilità di cedere Piatek per sostituirlo con lo svedese. Il giocatore polacco non sta disputando una stagione all’altezza soffrendo il periodo negativo della squadra. Da grande uomo d’area senza l’arrivo di palloni giocabili, la situazione si complica ed il goal non arriva. La spola fra campi e panchina non aiuta l’umore del giocatore che potrebbe lasciare Milano. Con lo svedese l’accordo esiste, ma mancano dettagli economici che solo con una cessione potranno risolversi. Il bilancio rossonero piange ed Ibra costa parecchio, i conti devono tornare. A gennaio il Milan vuole cambiare pelle e passo per provare a salvare una stagione fin dall’inizio molto complicata.

Il pistolero torna a Genova?

Piatek non sembra più lo stesso giocatore del periodo genoano, spietato e micidiale nell’aria avversaria. Proprio un ritorno in Liguria potrebbe fargli molto bene per ritrovare il suo istinto da bomber. Al Genoa lo accoglierebbero a braccia aperte, consapevoli della sua forza, ma anche di non potersi permettere un acquisto a titolo definitivo. La sua valutazione è scesa notevolmente, ma la soluzione migliore rimane quella del prestito con eventuale riscatto che potrebbe accontentare anche il Milan. Il risparmio del solo ingaggio potrebbe spalancare le porte di Milanello ad Ibra che non vede l’ora di tornare in Italia. I rossoneri fra gennaio e l’estate cambieranno volto, troppi giocatori non hanno rispettato le attese. Serviranno innesti in ogni reparto a costo di sacrificare un giocatore di qualità. Dipenderà tutto dalle offerte che arriveranno per i giocatori rossoneri. Ibra nel frattempo sarebbe un inizio verso la risalita.

