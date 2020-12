Premio letterario Storie di Sport, pubblicato il bando. E’ pronta la quinta edizione del riconoscimento letterario-sportivo della Scuola Macondo

E’ targato anche Comune di Ripa Teatina (Ch) e Saquella Caffè la V edizione del Premio letterario Storie di Sport.

Un’iniziativa sportiva e culturale che dunque vede come organizzatrice la Suola Macondo-L’Officina delle Storie di Peppe Millanta, scrittore abruzzese autore di Vinpeel degli orizzonti.

Giunto alla sua quinta edizione, il Premio, che coinvolge gli appassionati di sport e di scrittura, è ormai divenuto un appuntamento classico all’interno del Festival Rocky Marciano; evento in programma ogni anno nel mese di luglio a Ripa Teatina.

Come partecipare

Sul sito è dunque possibile scaricare il bando di partecipazione; per far ciò basta inviare un racconto, edito o inedito, a tematica sportiva. Il premio al vincitore ammonta a mille euro.

A proposito di premi, il bando prevede:

Primo classificato: Targa di Merito + 1000 euro (al lordo delle imposte)

Secondo classificato: Targa di Merito + prodotti tipici del Comune di Ripa Teatina

Terzo classificato: Targa di Merito

La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie attribuirà inoltre a sua discrezione n. 3 borse di studio per i suoi corsi ai partecipanti ritenuti più meritevoli.

I finalisti e i vincitori saranno inoltre avvisati per tempo del giudizio della giuria. La presenza dei vincitori è obbligatoria e conditio sine qua non per l’attribuzione del premio.

Il termine ultimo per l’invio del racconto è altresì fissato per il 9 maggio 2021. La manifestazione è patrocinata da Il Centro Quotidiano d’Abruzzo, Regione Abruzzo, CONI Abruzzo ed Endas.

I racconti verranno giudicati da una giuria composta da esperti del mondo dell’editoria e composta da:

Loretta Santini (Direttrice Editoriale Elliot),

Francesca Chiappa (Hacca Edizioni),

Francesco Coscioni (Neo Edizioni),

Raffaele Riba (editor e scrittore),

Lorenza Stroppa (editor Ediciclo Editore e scrittrice),

Roberto Di Pietro (Agente Letterario Edelweiss),

Athos Zontini (scrittore e scout per la rivista Achab),

Patrizia Angelozzi (Angelozzi Comunicazione),

Paolo Primavera (Edicola Ediciones).

