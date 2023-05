Previsioni meteo Italia dal 2 al 7 maggio 2023

Condividi su:





Altre 24 ore di maltempo, poi alta pressione e caldo

Inizia una nuova settimana all’insegna del maltempo in Italia, causato dalla prima vera perturbazione atlantica dell’anno. La situazione estrema è stata confermata dal meteorologo Lorenzo Tedici di www.iLMeteo.it, che ha spiegato come la fusione della neve sulle montagne abbia contribuito alla portata dei fiumi che hanno superato ogni livello di guardia su alcuni bacini del Nord, ma anche al Sud.

Maltempo eccezionale in Italia

Il fronte principale attivo sul meridione e il fronte occluso di ritorno da Sud-Est hanno causato alluvioni e piene fluviali dall’Emilia Romagna alla Sicilia, con temporali e nubifragi diffusi. Tedici ha spiegato che la situazione era stata prevista da giorni, ma ha sorpreso per l’intensità dei temporali autorigeneranti al Sud, che hanno accumulato pioggia pari a quella di 4 mesi concentrati in 12 ore. Il meteorologo ha anche sottolineato che questi temporali hanno preso energia da un mare ancora decisamente tiepido, e ha evidenziato il rischio che potrebbe verificarsi in piena Estate o all’inizio dell’Autunno con un mare a 30°C.

Previsioni meteo Italia

Secondo Tedici, la situazione migliorerà dopo altre 24 ore, con il ritorno dell’anticiclone e del sole. Tuttavia, il rischio di piene fluviali ed esondazioni persiste anche con il cielo sereno e segue i tempi di corrivazione, cioè la durata totale del deflusso comprese le acque sotterranee.

Nelle prossime ore, ci saranno ancora alcuni rovesci sull’Emilia Romagna in rapida attenuazione entro pranzo, mentre i temporali al Sud saranno ancora intensi fino al pomeriggio. Sono attesi anche altri rovesci tra le regioni adriatiche e il Lazio. Il ciclone, che stazionerà oggi sul Mar Ionio, scapperà verso Peloponneso, Mar Egeo e Cicladi.

Per domani, si prevede prevalenza di sole salvo residui addensamenti al Sud con qualche acquazzone a ridosso dei rilievi, venerdì e sabato il cielo sarà in prevalenza azzurro e si avvertiranno i primi sapori estivi, con massime sui 25°C. Sono attese anche punte di 27-29 gradi nei luoghi più caldi, tra cui Pavia e l’Alto Adige.

Il weekend si presenterà un po’ dispettoso, con la possibilità di un nuovo peggioramento con temporali sparsi, specie al Nord, ma è presto per dare certezze meteo negative.

Nel Dettaglio Previsioni Meteo Italia 3, 4, 5 Maggio 2023

Mercoledì 3. Al nord: soleggiato e mite salvo rovesci residui in Emilia Romagna. Al centro: maltempo su adriatiche, a tratti pure sul Lazio. Al sud: ancora piogge e temporali sparsi, localmente intensi.

Giovedì 4. Al nord: sole e caldo. Al centro: bel tempo e clima mite. Al sud: ultime piogge su Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia ionica specie a ridosso dei rilievi poi migliora.

Venerdì 5. Al nord: sole e più caldo. Al centro: sole e più caldo. Al sud: sole e più caldo.

Tendenza: sabato buono, temporali domenica al Nord, sole altrove. Nuova settimana all’insegna di un nuovo peggioramento, da confermare.

