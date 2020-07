Andiamo a vedere le probabili formazioni di Atalanta-Brescia, gara di apertura della 33′ giornata di Serie A e con importanti punti in palio. L’Atalanta vuole tornare a vincere, per poter sognare uno storico secondo posto, di fronte però avranno un Brescia in piena lotta per la salvezza. Si preannuncia dunque uno spettacolare e molto sentito derby della Lombardia, nonostante si giocherà a porte chiuse per questioni di sicurezza.

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini

L’Atalanta dopo il pari rocambolesco contro la Juventus vuole tornare a vincere e questa potrebbe essere la gara giusta. Gasperini per portarsi a casa questo derby lombardo si affiderà come di consueto al suo classico 3-4-2-1, con Gollini tra i pali e davanti a lui il terzetto Toloi-Caldara-Djimsiti. Sugli esterni spazio invece a Hateboer e Castagne, con la qualità di Pasalic e De Roon posizionati in mediana. In avanti i nerazzurri dovrebbero schierare dal primo minuto lo scatenato Malinovskyi, dietro alla premiata ditta Gomez-Zapata. Attenzione tuttavia ad un possibile turno di riposo per il colombiano, con il connazionale Muriel pronto a sostituirlo.

Le possibili scelte di Diego Lopez

In queste probabili formazioni di Atalanta-Brescia, Diego Lopez confermerà il suo collaudato 4-2-3-1, con l’obiettivo di riscattarsi dopo la brutta sconfitta nell’ultimo turno contro la Roma. Tra i pali pesa molto l’assenza per infortunio di Joronen, al suo posto ci sarà dunque Andrenacci. In difesa verranno riconfermati Papetti e Chancellor centrali, con Sabelli e la sorpresa Semprini sugli esterni. In mezzo al campo i lombardi si affideranno all’insostituibile Tonali, con ai suoi lati Bjarnason e l’esperto Daniele Dessena. Sulla trequarti spazio invece alla qualità e alla tecnica di Zmrhal, mentre in avanti dovrebbe tornare Donnarumma, con al suo fianco Torregrossa.

Probabili formazioni Atalanta-Brescia

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Malinovskiy, Gomez; D. Zapata.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, A. Donnarumma.

