MILANO – Salvini chiede di riaprire le chiese per Pasqua. Ecco che cosa ha detto il leader della Lega a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky Tg 24, commentando il momento che l’Italia sta vivendo nel pieno dell’emergenza Coronavirus:

L’ex ministro dell’Interno ha poi aggiunto:

«Sostengo le richieste di coloro che chiedono, in maniera ordinata, composta e sanitariamente sicura, di farli entrare in chiesa. Far assistere per Pasqua, anche in tre, quattro o in cinque, alla messa di Pasqua. Si può andare dal tabaccaio perché senza sigarette non si sta, per molti è fondamentale anche la cura dell’anima oltre alla cura del corpo. Spero che si trovi il modo di avvicinare chi ci crede».