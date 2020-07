Andiamo a vedere le probabili formazioni di Sassuolo-Milan, gara valida per la 35′ giornata di Serie A e con in palio importanti punti in chiave Europa League. I neroverdi hanno raggiunto la salvezza e si giocano le ultime speranza per poter ancora sognare l’Europa. I rossoneri invece sono in grandissima forma e devono continuare così se vogliono provare a raggiungere la Roma.

Le possibili scelte di Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi per provare a sorprendere il Milan, si affiderà come di consueto al suo ben collaudato 4-2-3-1, con la conferma del solito Consigli tra i pali. Sugli esterni spazio alla gioventù e al talento di Muldur e Kiriakopoulos, mentre al centro ci saranno Marlon e l’esperto Federico Peluso. In mezzo al campo i neroverdi dovrebbero aggrapparsi all’esperienza di capitan Magnanelli, affiancato da Manuel Locatelli e con Djuricic avanzato in posizione di trequartista. Gli esterni d’attacco saranno ovviamente Domenico Berardi e il velocissimo Jeremie Boga, pronti a girare attorno all’unica punta Ciccio Caputo.

Le possibili scelte di Stefano Pioli

Il Milan si schiererà con uno speculare 4-2-3-1, con Donnarumma tra i pali e davanti a lui l’insostituibile coppia difensiva composta da Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. In queste probabili formazioni di Sassuolo-Milan, spicca nei rossoneri la presenza di Conti e Theo Hernandez sulle fasce, con Calabria pronto dunque a riposare. I rossoneri in mediana si affideranno all’intensità e alla qualità di Kessiè e Bennacer, con un Calhanoglu invece schierato come trequartista centrale. Gli esterni d’attacco salvo sorprese dovrebbero essere Bonaventura e Rebic, con Saelemaekers verso un turno di riposo. L’unica punta sarà ovviamente Zlatan Ibrahimovic, vero leader e punto di riferimento della squadra.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-2-3-1)- Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Fonte immagine: https://www.facebook.com/canalesassuolo/