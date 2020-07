Secondo posto in Serie A, sfida Inter, Atalanta e Lazio. Sono i due club lombardi che si giocano il secondo gradino della classifica di questo campionato.

Juventus campione d’Italia per la nona volta consecutiva mentre per il secondo posto in Serie A è ancora tutto aperta tra Inter e Atalanta.

I due club lombardi infatti sono pronti a sfidarsi nelle ultime sfide di campionato per accaparrarsi il secondo posto.

Parma-Atalanta e Inter-Napoli di oggi sembrano essere decisive in attesa dell’ultima giornata di campionato domenica 2 agosto che vedrà le due squadre sfidarsi tra loro

Un bel campionato dunque che si è dimostrato tale fino alla fine con questo scontro aperto per la conquista del secondo posto

Un punto solo tra i due club; entrambi vogliono quel secondo posto. Mister Gasperini infatti confessa:

Anche se l’obiettivo principale era la qualificazione alla Champions, Se battiamo entrambe siamo secondi. Il modo migliore per arrivare allo scontro nei quarti col Paris Saint-Germain è restare concentrati e attenti.

Anche Antonio Conte, sponda Inter, vuole quel posto:

Delle tre giocate contro il Napoli la nostra partita più bella è stata quella al ritorno di Coppa Italia: avremmo meritato di più. Il Napoli è una squadra molto forte che, negli anni, è sempre stata lì a dare fastidio a chi ha poi vinto lo scudetto. Una squadra con una buonissima rosa, potenziata quest’anno.

Inter e Atalanta, forse a inizio stagione non si sarebbe mai pensato a un finale così dove, l’ultima giornata di campionato risultasse determinante per assegnare il secondo posto.

I bergamaschi, dalla ripresa, non hanno perso un colpo mentre l’Inter ha forse perso troppi treni scudetto lasciando la Juventus in testa nonostante qualche scivolone.

C’è un’altra squadra però che non vuole mollare: la Lazio di Simone Inzaghi. Settantacinque punti come l’Atalanta, domani incontra il Brescia (già retrocesso), una buona occasione per restare attaccati alle rivali

Un campionato segnato dall’emergenza Coronavirus, dalle paure e dal pensiero di chi non c’è più; così come hanno infatti fatto Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo dedicando il Tricolore ha chi non si è salvato dal Codiv 19.

In attesa delle gare di Serie A, ecco gli arbitri delle prossime partite:

Ghersini per Cagliari-Juventus,

Massimi a Lazio-Brescia,

Pasqua dirigerà Sampdoria-Milan,

Piccinini per Torino-Roma.