Serie A di nuovo in campo l’11 e il 12 luglio. Scopriamo insieme le date, gli orari e i canali tv delle sfide che si giocheranno sabato 11 e 12 luglio. La prossima sarà la trentaduesima giornata di campionato e tutti i verdetti sono sempre più in bilico. La frenata della Juve a San Siro potrebbe riaprire il discorso scudetto, sempre che Lazio e Inter ricomincino a correre. Roma, Milan e Napoli si giocheranno fino all’ultimo l’accesso alla prossima Europa League, alle loro spalle spinge anche il Sassuolo. In fondo alla classifica l’ultimo successo del Lecce ha rimesso in discussione ogni tipo di calcolo, il Genoa, i salentini, il Torino, l’Udinese e la Sampdoria non possono dormire sonni tranquilli.

Calendario Serie A 11-12 luglio

Il calendario della Serie A prevede per sabato 11 luglio tre partite. Alle 17,15 ci sarà Lazio-Sassuolo, con diretta tv affidata a Sky, mentre alle 19,30 spazio a Brescia-Roma (Sky) con punti importanti in palio. Il match clou di giornata sarà quello delle 21,45 tra Juventus e Atalanta (DAZN). Allo Stadium Gasperini proverà a fare lo sgambetto ai bianconeri per provare a sognare in grande. Sarri non deve più sbagliare per evitare altre critiche dopo la rimonta subita a San Siro.

Date, orari e canali tv delle partite di domenica 12 luglio

Domenica 12 luglio la Serie A tornerà in capo alle 17,15 con un Genoa-Spal fondamentale in chiave salvezza. La sfida sarà trasmessa su DAZN e rappresenta l’ultima spiaggia per i ferraresi, mentre i liguri non possono più fare passi falsi per non vedere scappare le altre concorrenti per la salvezza. Tre le partite delle 19,30: Cagliari-Lecce (SKY), Fiorentina-Hellas Verona (DAZN), Parma-Bologna (SKY) e Udinese-Sampdoria (SKY), altro match caldissimo in zona retrocessione.

La trentaduesima giornata di Serie A si concluderà con il doppio posticipo delle 21,45. Al San Paolo si affronteranno Napoli e Milan, due tra le squadre più in forma del momento. Gattuso e Pioli vanno a caccia di punti pesanti in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per l’Europa. La gara sarà trasmessa da SKY. In contemporeanea l’Inter affronta il Torino per provare a inserirsi nuovamente in scia alle pretendenti per lo Scudetto. Attenzione ai granata che dopo il successo con il Brescia, con una vittoria potrebbe avvicinarsi sensibilmente alla quota salvezza.

Fonte foto: Pagina Facebook ufficiale Serie A