Sky, DAZN, TimVision, Helbiz? Dove vedere Parma Pisa streaming gratis e diretta tv in chiaro, Serie B

Il match Parma-Pisa, valido per la sesta giornata della Serie B 2021/22, si gioca domenica 26 settembre alle ore 16:15 al Tardini di Parma. Inaspettatamente, è la squadra di toscana che arriva all’incontro da favorita e in vantaggio in classifica: l’undici di D’Angelo, infatti, ha vinto tutti i cinque match fin qui disputati. Il Parma di Gigi Buffon invece ha perso le ultime due partite ed è una delle delusioni di questo avvio: ecco dove vedere Parma Pisa in tv e in streaming.

Le probabili formazioni di Parma-Pisa, sesta giornata Serie B

PARMA (4-1-4-1): Colombi; Delprato, Danilo, Cobbaut, Coulibaly; Sohm; Brunetta, Juric, Vazquez, Mihaila; Tutino.

PISA (4-3-1-2): Nicolas: Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Nagy, Marin, Tourè; Sibilli; Lucca, Masucci.

Sky, DAZN, Helbiz o TimVision? Dove vedere Parma Pisa Serie B streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita del campionato di Serie B tra Parma e Pisa, prevista per il 26 settembre 2021 al Tardini di Parma alle ore 16:15, verrà trasmessa in diretta tv su Sky e su Dazn. Per gli abbonati al pacchetto Tim Sport e Calcio, sarà possibile seguire l’incontro su TimVision. In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv: inoltre, si potrà guardare il match dello Zini anche su Helbiz live, scaricando l’app e abbonandosi al servizio.