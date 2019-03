Sting senza tempo: un cantante inconfondibile

Sting senza tempo: biografia e curiosità

Sting senza tempo. Gordon Matthew Sumner classe ’51 è uno dei cantanti più famosi del panorama musicale. Naturalmente il suo nome d’arte è uno dei più conosciuti al mondo, infatti basta dire: “Sting” per sentire nelle orecchie il ritornello di qualche sua canzone .

La sua infanzia non fu semplice, ma la caparbietà e la volontà che lo contraddistinguono, lo porteranno a diventare l’artista che è oggi.

Nello specifico Gordon inziò a suonare il pianoforte grazie agli insegnamenti della madre e successivamente imparò a suonare il basso abbandonando però la chitarra.

Negli anni suona con i “The Riverside Men” e in seguito entra a far parte anche di un altro gruppo.

Nel tempo mette in piedi il “Last Exit”, di cui lui è il cantante e pian piano nascono i famosissimi “Police” . Tra il 1985 e il 1986 egli decide di iniziare la carriera solista.

Chi non conosce la meravigliosa “Desert Rose”? Si può aggiungere che l’artista ama l’Italia e per questo è il proprietario di una villa in Toscana.

Il nuovo album in uscita tra pochi mesi

Una delle notizie recenti più importanti riguarda l’uscita del nuovo album del cantante. Infatti il 24 maggio 2019 uscirà il nuovo cd di Sting, dal titolo “My Songs”. A proposito del nuovo lavoro, l’artista afferma:

“La mia voce ha sfumature più interessanti, oggi, di quando avevo 25 anni. Le canzoni cambiano ogni sera che le canto, e ogni volta scopro delle cose nuove”.

In conclusione è importante dire che l’album è stato registrato in alcuni studi in giro per il mondo insieme alla band che solitamente accompagna il cantante.

In aggiunta le canzoni presenti nel cd saranno per la precisione ben quindici arrangiamenti diversi delle canzoni tra le più famose dell’artista. Infatti egli ha detto:

“Voglio sempre rendere le mie canzoni le più contemporanee possibili, perché sono convinto che siano buone canzoni”.

Fonte: musica