Stop alla Serie A, niente campionato. Gli ultimi provvedimenti del governo hanno reso tutta l’Italia “zona rossa” fermando anche il pallone

Stop alla Serie A dunque, quella che era solo un’ipotesi è divenuta realtà nella serata di ieri quando il presidente del consiglio Conte ha firmato il nuovo DPCM.

In esso quindi, oltre ad estendere le limitazioni già in atto in Lombardia e altre province, ha bloccato il campionato di calcio italiano.

L’appello dei giorni scorsi del presidente dell’Aci Damiano Tommasi di fermare la Serie A è infatti accolto

Il campionato quindi si ferma almeno fino al prossimo 3 aprile (durata del DPCM) e la classifica vede Juventus, Lazio e Inter nei primi tre posti.

La paura e le preoccupazioni per la rapida diffusione del Codiv-19, aveva già prodotto effetti in Serie C quando, nella giornata di ieri, la Pro Vercelli ha annunciato:

La Pro Vercelli finisce gli allenamenti collettivi e smette di giocare le partite fino al termine dell’emergenza coronavirus.

Il campionato italiano si ferma è lo stesso per le coppe europee ?

Champions League ed Europa League per ora scendono in campo a porte chiuse; accadrà così per Siviglia-Roma di giovedì e Valencia-Atalanta di stasera.

Per quanto riguarda la gara di Champions, all’aeroporto di Valencia non c’è stato nessun controllo e mister Gasperini è preoccupato:

I giocatori fanno parte della società e la società di emergenza. C’è apprensione e preoccupazione. Qui a Valencia si vive come la vivevamo noi 20 giorni fa.

Ieri sera inoltre è arrivata una notizia da parte della Fifa: rinviare le partite di qualificazione asiatiche ai Mondiali di Qatar 2022

Le date erano quelle delle “finestre” 23-31 marzo e 1-9 giugno; questo per le norme di sicurezza atte a ridurre al minimo il rischio di contagio del Coronavirus in accordo con i membri della confederazione calcistica dell’Asia