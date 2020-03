DPCM 9 marzo 2020 contenente nuove misure anti nuovo coronavirus Covid19 pubblicato in GU

Roma, lì 10 marzo 2020 – Nella ultime ore di ieri, lunedì 9, Giuseppe Conte ha firmato il DPCM contenente nuove misure anti nuovo coronavirus Covid19.

Il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) di ieri 9 marzo 2020 contiene ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; quindi integra le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Dunque ora l’Italia è tutta zona rossa.

La rapida diffusione del nuovo coronavirus Covid19 nel territorio nazionale ha comportato il raggiungimento della soglia di 10000 contagiati in Italia; dunque il Bel Paese diventa uno dei principali focolai al mondo. Infatti, dopo la Cina c’è l’Italia, con più casi positivi anche rispetto alla Corea; inoltre Italia ha superato la Corea anche per il numero di decessi.

A circa due settimane dal ricovero, il “paziente 1” è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva al reparto di terapia sub intensiva, poiché a ripreso a respirare autonomamente. Se i casi nei comuni ex “zona rossa” sono stabilizzati, nel resto delle aree delle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna si sono registrati continui aumenti; dunque il Governo Conte è stato costretto ad abolire le “zone rosse” comunali ed ha esteso i confini a quelli regionali. Ma nelle ultimissime ore le aziende sanitarie hanno registrato un aumento esponenziale dei casi positivi da rendere necessarie ulteriori misure; dunque, per non portare al collasso il sistema sanitario nazionale, già in grosse difficoltà, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, a distanza di sole 24 ha dovuto firmare un ulteriore DPCM.

Nuovo coronavirus Codiv19: situazione in Italia al 09 marzo, ore 10

Prendendo in esame gli 8342 casi positivi al 9 marzo, alle ore 10, emerge che:

l’1,4% ha meno di 19 anni;

mentre il 22,0% è nella fascia 19-50;

invece il 37,4% tra 51 e 70;

infine il 39,2% ha più di 70 anni.

Il 62,1% è rappresentato da uomini.

Inoltre è emerso che:

il 10% dei casi è asintomatico;

poi c’è un 5% che ha pochi sintomi;

il 30% mostra sintomi lievi;

il 31% è sintomatico;

invece il 6% ha sintomi severi;

infine il 19% dei casi sono critici.

Dal DPCM 8 marzo al DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure anti Covid19

Di seguito il testo ufficiale del DPCM 09 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi già in vigore.

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

DI SANTE Paolo

