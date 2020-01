La giovane americana compie l’impresa. Il tennis ha la fuoriclasse del futuro

Tennis spettacolo Gauff che sconfigge la giapponese Osaka numero 3 del ranking e mostra una classe immensa.

La sua data di nascita digita: 13 marzo 2004. Lei si chiama Coco Gauff ed a soli 15 anni sta bruciando le tappe del tennis mondiale al femminile. In Austalia nel primo Slam stagionale ha sconfitto la numero tre del mondo la giapponese Osaka con una prova da veterana. Una partita solida senza pause con una sicurezza che fa impressione. Nessuna paura reverenziale e tanto talento. Il punteggio finale parla chiaro: 6-3 6-4.

Considerando la forza dell’avversario una vittoria che lascerà il segno. Nessun dubbio sul fatto che si tratti di una predestinata. A soli 15 anni sta ottenendo risultati incredibili. Il tennis femminile ha trovato la sua fuoriclasse per almeno il prossimo decennio. Solidissima con la testa, piedi sempre per terra, mai un gesto fuori posto solo un sorriso per ricordare al mondo che deve ancora andare a studiare dopo aver scritto una pagina di tennis storica. Una americana che prenderà il posto delle sorelle Williams. Venus e Serena, quest’ultima oggi sconfitta avranno un erede degna dei loro trionfi.

Tennis spettacolo Gauff: adesso arriva il bello

Dopo questa vittoria e la consapevolezza di non avere limiti tutti si domandano dove potrà arrivare in questo torneo. Sicuramente non avrà la pressione delle altre nonostante la sappia controllare a meraviglia. Come da lei stesso affermato non importa quale sarà il prossimo avversario, tutte sono valide giocatrici da rispettare. Lei preferisce riposare e solo domani scendere in campo sapendo chi sarà la sua avversaria.

Senza paura con rispetto e grandesicurezza dei propri mezzi. Le avversarie sanno che questa ragazzina ha talento da vendere e sicuramente preferiscono evitarla sul campo. La stella del tennis mondiale sta di giorno in giorno crescendo e diventando sempre più forte. Il mondo del tennis si segni questo nome Coco Gauff.

