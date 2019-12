Tensione a Firenze: episodio inaspettato in casa viola

Tensione a Firenze, stavolta per quanto accaduto al centro sportivo dei gigliati, che non ha nulla a che vedere con il calcio. Un uomo ha infatti tentato di togliersi la vita, proprio davanti ai cancelli del centro intitolato a Davide Astori. Un episodio gravissimo che non ha nulla a che vedere con il calcio, ma che in un certo senso ha coinvolto la società viola. Oltre ad essersi consumato infatti davanti al centro sportivo, ha avuto come protagonista anche Joe Barone, braccio destro del presidente Italia americano Commisso.

Tensione a Firenze, uomo pronti a darsi fuoco

Un uomo si è incatenato ai cancelli del centro sportivo fiorentino, con una bottiglietta di plastica contenente liquido infiammabile, molto probabilmente doveva trattarsi di benzina. Ha minacciato di cospargersi con lo stesso liquido, per poi darsi fuoco. Ha chiesto di poter parlare con Joe Barone. Quest’ultimo è il vero uomo ombra del presidente della Fiorentina, colui che più di ogni altro gode della fiducia del tycoon di origine italiana. L’uomo che ha minacciato di volersi bruciare, lo ha fatto non per situazioni legate al mondo del calcio, ma per altre strettamente private e finanziarie.

Barone convince l’uomo a mutare le proprie intenzioni

Il gesto disperato deriva infatti da una grossa crisi finanziaria e anche da uno sfratto esecutivo nei confronti dell’uomo. Il negoziante si trova con l’acqua alla gola. Lo stesso, ha espresso a Barone tutta la sua disperazione. Il vice di Commisso allora lo ha ascoltato, e dopo avergli promesso un aiuto concreto, è riuscito anche a convincerlo e a dissuaderlo dal compiere un gesto così estremo. Una storia a lieto fine, che ogni tanto, nonostante la montagna di notizie negative che riempiono quotidianamente i nostri Tg, riesce ancora a dare speranza anche a chi pensava di aver perso pure quella.

