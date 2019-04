Trekker Street View: Cammini d’Italia su Google Maps

Trekker Street View: i Cammini d’Italia su Google Maps. Bellissima iniziativa dei volontari di Legambiente per valorizzare il territorio

Un progetto quindi che vuole fare conoscere scenari mozzafiato della penisola: è questo l’obiettivo di Trekker Street View, la mappatura dei cammini d’Italia di Legambiente.

E’ arrivata infatti la bella stagione e camminare, stare a contatto con la natura è una delizia con le belle e lunghe giornate che portano alla primavera.

Inoltre il lungo ponte che arriva tra Pasqua e la Liberazione, può essere l’occasione per vivere da vicino il nostro paese.

Paesaggi mozzafiato dunque e luoghi unici da visitare a piedi ma anche virtualmente: il Trekker Street View dallo scorso 9 aprile su Google Maps

Si va quindi dal Cammino di San Benedetto alle Cinque Terre passando dall’isola d’Elba e Pantelleria, la Perla Nera del Mediterraneo.

E poi la bellezza della Città Eterna da scoprire attraverso la Regina Viarium – l’Appia Antica.

Nel presentare il progetto spiega Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, ha precisato:

Grazie al Trekker di Street View volontari di Legambiente hanno mappato al meglio alcuni tra i luoghi più significativi del Belpaese.

Si offorno così immagini reali, catturate passeggiando e quindi fondamentali per tutti coloro che vorranno affrontare trekking o camminate nella natura. Ma non solo.

Le immagini saranno utilissime anche per sensibilizzare e diffondere la cultura del camminare nel Belpaese che grazie alla presenza di borghi meravigliosi, paesaggi pregiati e città d’arte.

Un viaggio bello e variegato che arriva fino alla isole come l’Elba.

E’ infatti la maggiore delle isole che compongono l’Arcipelago toscano; un luogo teatro, per esempio, del festival nazionale del Camminare, per far scoprire anche il Santuario delle farfalle.

Ecco, quindi, nel dettaglio le località mappate da Legambiente:

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini: Subiaco

Anticoli Corrado,

Parco Naturale Regionale dell’Appennino Monti Simbruini,

Riserva Naturale Monte Catillo,

Villa d’Este e Villa Adriana.

Le Cinque terre (Liguria)

Parco Nazionale delle Cinque Terre: Sentiero Azzurro,

Sentiero 504,

Alta Via delle Cinque Terre,

il Sentiero 535,

Sentiero dei Santuari,

Sentiero Verde Azzurro.

Pantelleria (TP) Sicilia

Sentieri di Khaggiàr,

Sentiero Gèlfiser,

Montagna Grande,

Monte Gibele,

Sentiero 06.

Isola d’Elba (Arcipelago Toscano)

Santuario delle Farfalle,

Monte Calamita: un tempo sede di una importante miniera ora abbandonata. I sentieri che portano al monte Calamita consentono di andare alla scoperta di questa parte selvaggia e incontaminata dell’isola,

Piane del Canale,

Sentiero dei profumi.

Archeograb (Roma- Appia Antica)

Un anello di circa 16 chilometri che ruota attorno all’Appia Antica, la più famosa delle vie consolari.

Foto: Il Santuario delle Farfalle