Un posto al sole anticipazioni dal 14 al 18 febbraio: Ferri chiude con Marina e mette gli occhi su Chiara

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le trame delle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio, annunciano nuovi colpi di scena. Dopo la partenza di Marina Giordano, Roberto Ferri metterà gli occhi su una ragazza ma Lara farà di tutto per rientrare nella vita del tycoon. Nunzio sarà distrutto per la fine della sua storia con Chiara e deciderà di isolarsi dal mondo intero. La madre, però, lo metterà in crisi. Anche il matrimonio di Franco e Angela sarà quasi al capolinea e l’uomo si avvicinerà sempre di più a Katia. Rossella apparirà molto distrutta per il destino nefasto che si è abbattuto su Corrado.

Un posto al sole spoiler da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio – Aspro scontro tra Nunzio e Roberto

Le coppie di Palazzo Palladini saranno alle prese con il giorno di San Valentino: Samuel sarà così vicino dal coronare il suo sogno d’amore con Speranza, ma le cose sembreranno mettersi male per il cuoco. Rossella, invece, dovrà affrontare il carattere cinico di Riccardo. Tra Chiara e Nunzio, nonostante sia molto chiaro i sentimenti reciproci, la distanza si farà sempre più incolmabile. Ferri, dopo la partenza di Marina, deciderà di chiudere definitivamente con l’amore e sfogherà la sua frustrazione su Lara, ma la donna non si farà sottomettere a lui.

Entrambi addolorati per come sono andate le cose in amore, Nunzio e Roberto si scontreranno duramente sul posto di lavoro. Samuel, dopo un’inaspettata conclusione del giorno di San Valentino, si risveglierà con un contagioso sorriso stampato sul volto. Nel frattempo, il vigile Cerruti si presenterà all’appuntamento con una persona conosciuta sul web, ma l’incontro si preannuncerà molto movimentato.

Upas anticipazioni settimanali dal 14 al 18 febbraio – Lara manipola Ferri

Distrutto per la fine della sua storia con Chiara, Nunzio preferirebbe non avere più contatti con nessuno ma un confronto con la madre lo metterà ulteriormente in crisi. Nel frattempo, Lara, grazie alla sua abilità di manipolatrice, riuscirà a farsi nuovamente largo nella vita del tycoon Ferri. Quest’ultimo, oltre a riprendere un rapporto senza impegni con la signora Marinelli, metterà gli occhi su una giovane ragazza: Chiara Petrone. La potenziale scappatella del vigile Cerruti, invece, si concluderà con un nulla di fatto, ma l’uomo si renderà conto che il goal lo ha subito lui.

Un posto al sole trame puntate 14-18 febbraio – Rossella dispiaciuta per Corrado

Nelle prossime puntate della storica soap Un posto al sole noteremo che la tensione tra Franco e Nunzio si farà più tagliente che mai. Katia, nel frattempo, sarà impegnata a risolvere una difficile situazione con il suo compagno che non ha nessuna intenzione di interrompere la loro storia. Rossella si renderà conto che non esiste nessuna cura che possa guarire Corrado da un brutto male. Lara continuerà a ficcarsi prepotentemente nella vita di Roberto Ferri.

Il rapporto tra Franco e Angela diventerà sempre più gelido e distante: i due, infatti, continueranno a non andare d’accordo su nulla, nemmeno sulla questione che riguarda Bianca. Questa situazione complicata non farà altro che avvicinare sempre di più Franco e Katia, quest’ultima in crisi con il suo compagno. Rossella, dispiaciuta per l’aggravarsi delle condizioni di Corrado, si renderà conto che per un medico non è facile gestire le emozioni sul posto di lavoro. Renato e Raffaele inizieranno a frequentare un corso da sommelier.