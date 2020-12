La velocità con cui il vaccino contro il Covid-19 è arrivato all’autorizzazione ha causato sorpresa. Rispetto ai vaccini precedenti, il processo è stato molto veloce. Ciò però ha creato del scetticismo tra le persone. Queste ultime, infatti, chiedono spesso il motivo per cui abbiano sviluppato un vaccino così velocemente. I più “complottisti”, parlano addirittura di potenziali rischi per la sicurezza in quanto lo hanno sviluppato troppo velocemente e non avrebbero preso tutto il tempo necessario per farlo uscire. In realtà, dietro questa velocità record, ci sono almeno 10 motivi. Spiegare tutto come semplicemente il risultato delle meraviglie degli ultimi progressi scientifici sembra vago. Allora come è successo effettivamente? In realtà, ci sono almeno 10 ragioni: alcune riguardano una buona pianificazione, alcune buone scienze e altre “solo” buona fortuna.

Innanzitutto la Pandemia era già in atto. In pratica, ancora prima che scoppiasse la crisi del Covid-19, c’era già consapevolezza che sarebbe potuta scoppiare negli anni successivi. Governi, agenzie internazionali e fondazioni avevano messo in comune le risorse. La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) è stata lanciata nel 2017 e quando è arrivato Covid-19 erano pronti. Inoltre, diverse aziende e istituzioni accademiche, tra cui BioNTech, Moderna e l’Università di Oxford, hanno anche lavorato a nuove tecnologie in grado di generare vaccini dai codici genetici di patogeni infettivi e tumori e testarli per diversi anni.

Vaccino Covid-19: i motivi per cui non è pericoloso

Il professor Yong-Zhen Zhang della Fudan University di Shanghai e colleghi in Cina hanno ottenuto rapidamente materiale da un primo caso di Covid-19. Hanno chiarito molto rapidamente la sequenza genetica dell’RNA nel virus e hanno reso pubbliche le informazioni. Questo ha dato il via alla produzione di vaccini. Il fatto che le piattaforme di vaccino a RNA e vettore virale richiedessero solo la sequenza nucleotidica del virus (il codice genetico utilizzato da tutti gli esseri viventi, dai virus alle balene per riprodursi, in effetti una serie di lettere che potresti inviare come messaggio di testo), e non un campione del virus reale, ha permesso che la progettazione e la produzione avvengano molto velocemente.

Gli sviluppatori del vaccino contro il Covid-19 hanno avuto accesso a finanziamenti immediati e sostanziali. Normalmente, ottenere soldi per sviluppare nuovi vaccini richiede tempo: o devi persuadere le agenzie di finanziamento delle sovvenzioni o le associazioni di beneficenza e i loro consulenti – che sono spesso i tuoi concorrenti – che le tue idee sono solide, o, se sei un’azienda, devi convincere i propri amministratori o finanziatori esterni per investire. Con i costi sanitari ed economici della pandemia così alti, i finanziatori hanno consentito tutte le opzioni plausibili.

I processi di scrittura dei protocolli di sperimentazione clinica e di ottenimento delle approvazioni necessarie per realizzarli sono stati accelerati. Questo di solito si evolve molto lentamente: i comitati etici e le autorità di regolamentazione devono inserirli in lunghe file di proposte. Ma questa volta i ricercatori lavoravano e si riunivano a tutte le ore e il personale aggiuntivo veniva arruolato. I comitati ricevevano le domande, stabilivano loro la priorità e prendevano decisioni generalmente entro 24 ore. Tutti hanno come minimo raddoppiato i loro sforzi per mettere questi studi al primo posto dando la massima priorità.

I motivi per cui il vaccino è arrivato in tempi record

La tecnologia era già pronta nel meglio della sua forma. Gli studi clinici sono stati lenti nell’abbracciare metodi elettronici di registrazione e raccolta dei dati per paura di anomalie. I documenti cartacei sono oggetti familiari e solidi che tutti possono vedere e in cui credere, ma sono lenti e soggetti a errori. Nel caso dei sistemi informatici, una volta presa familiarità, gli errori sono ridotti all’osso, se non addirittura azzerati, e si può procedere molto più velocemente. Inoltre, le informazioni sono immediatamente disponibili per l’analisi anche mentre vengono raccolte.

Inoltre, c’è un enorme sostegno pubblico e coinvolgimento con questi studi. Molte persone volevano partecipare e dare una mano. In genere, le sperimentazioni sui vaccini richiedono settimane o mesi per il reclutamento, ma per questi studi – assistiti dalla velocità delle informazioni sui media, dai social media e dalla capacità dei soggetti di registrare immediatamente l’interesse online – è stato possibile identificare i volontari disponibili in poche ore. Senza i partecipanti gli studi non potrebbero avvenire.

Per ottenere risultati, devono trovare casi di malattia. Anche con tutta questa velocità, nella maggior parte dei paesi le prove su larga scala sono state avviate solo verso la fine o dopo la prima ondata di casi di Covid-19. Mentre i bassi tassi di malattia durante l’estate in molti luoghi erano una grande notizia per la nostra salute, sanità mentale ed economia, in realtà ha reso le prove più difficili. L’arrivo della seconda ondata è una sfida enorme per la salute pubblica, ma ha consentito a questi studi di produrre rapidamente risultati.

Via

Fonte immagine copertina: Pixabay