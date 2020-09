Andrea Pirlo è ufficialmente allenatore, discussa la tesi. Nuove leve si affacciano sulle panchine dopo aver ottenuto la qualifica Uefa Pro

Completato dunque per tanti ex giocatori il percorso per diventare mister, tra essi Andrea Pirlo è ufficialmente allenatore dopo aver discusso la tesi.

La qualifica Uefa Pro è cioè la massima abilitazione riconosciuta a livello europeo per un tecnico e consente di poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti alla Serie A e Serie B maschile.

Tra i neo laureati dunque il mister della Juventus e Vincenzo Italiano allenatore dello Spezia

Una settimana infatti intensa per Andrea Pirlo e Vincenzo Italiano, catapultati dalla commissione esaminatrice della Scuola Allenatori alle panchine del nostro massimo campionato nazionale.

Sul sito del Settore Tecnico inoltre sono disponibili e consultabili proprio i loro elaborati: Il calcio che vorrei di Andrea Pirlo; Il passaggio calciatore-allenatore: cosa ricordare e cosa mettere nel cassetto di Vincenzo Italiano.

La tesi di Pirlo analizza, utilizzando i termini scritti dallo stesso allenatore, l’adattamento “al contesto sempre più liquido delle partite”.

Nel calcio moderno:

Il significato di ruolo sta cambiando. Non è più una posizione fissa che identifica le caratteristiche di un giocatore; sempre di più sono invece le diverse funzioni e quindi i compiti che un calciatore svolge in gara ad identificarlo.

Nel suo elaborato, invece, Vincenzo Italiano sottolinea alcuni suoi pensieri tattici; grazie anche all’esemplificazione di alcuni fermoimmagine di partite disputate dal ‘suo’ Spezia nell’ultimo campionato di Serie B.

Andrea Pirlo mister insieme a tante allenatrici come le Ct della Nazionale maschile Under 15 e della Nazionale femminile Under 17, Patrizia Panico e Nazzarena Grilli

Non solo: potrà sedere in panchina anche il campione del mondo Luca Toni il vice campione d’Europa con la 2012, Thiago Motta.

Infine, una curiosità: migliori allievi che si sono abilitati in questa sessione sono risultati Thiago Motta (con la votazione di 108 su 110) e Andrea Pirlo (107).

Tra le altre prove finali da segnalare anche quelle fatte registrare da Gaetano Fontana, Vincenzo Italiano, Ivan Javorcic e Manuela Tesse.

Foto: Figc.it