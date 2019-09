Anticipi e posticipi Serie A: ecco le date. Dopo la sosta per la Nazionale, torna il campionato con le partite della terza giornata spalmate nel weekend

Questo fine settimana dunque il campionato riposa ma la Lega ha stilato il calendario degli anticipi e posticipi Serie A.

Anche per la terza giornata di campionato è in programma un big match: Fiorentina-Juventus in programma sabato 14 alle 15.

Gara di sabato ma alle 20.45 anche per l’Inter che ospita in casa l’Udinese mentre l’altra capolista, il Torino, aspetta in casa il Lecce lunedì 16 alle 2.45.

Anticipi e posticipi: le altre gare

La terza giornata di campionato prevede anche:

Napoli-Sampdoria sabato 14 alle ore 18,

sabato 14 alle ore 18, Genoa-Atalanta domenica 15 alle 12.30,

domenica 15 alle 12.30, Brescia-Bologna domenica 15 alle 15,

domenica 15 alle 15, Parma-Cagliari domenica ore 15,

domenica ore 15, Spal-Lazio domenica ore 15,

domenica ore 15, Roma-Sassuolo domenica 15 ore 18,

domenica 15 ore 18, Hellas Verona-Milan domenica ore 20.45.

Per quanto riguarda invece la quarta giornata di campionato, spicca il derby Milan-Inter in programma sabato 21 settembre alle 20.45.

Altre gare interessanti in programma:

Inter-Juventus (6/a giornata) si giocherà domenica 6 ottobre alle 20.45,

(6/a giornata) si giocherà domenica 6 ottobre alle 20.45, Roma-Napoli (11/a giornata) è in programma sabato 2 novembre alle 15 e nella stessa giornata,

(11/a giornata) è in programma sabato 2 novembre alle 15 e nella stessa giornata, Torino-Juventus sempre sabato 2 alle 20.45.

Non solo Serie A, il campionato si ferma per le qualificazioni a Euro 2020 della Nazionale maggiore

Ragazzi in ritiro in quel di Bologna agli ordini del Ct Mancini che, in conferenza stampa spiega:

La nostra squadra è già abbastanza delineata, se ci fosse qualche novità interessante in più avremo più possibilità di scelta. Abbiamo cercato di fare una buona squadra vediamo cosa succede in questi 8-9 mesi: magari qualcuno migliorerà, con quelli convocati la squadra ormai c’è. Poi se arriva qualcosa di clamoroso alla fine lo prendiamo volentieri. E’ un peccato avere pochi italiani nel campionato italiano, questo è sicuro. Ma ognuno, ogni club, fa i propri interessi.