Arrivabene finisce male: addio Ferrari! Futuro Juve?

Maranello, 08/01/2019 – L’esperienza in Ferrari di Arrivabene finisce male ma potrebbe tingersi di bianconero.

Svolta in casa della Scuderia Ferrari che saluta il Team Principal Maurizio Arrivabene sostituendolo con Mattia Binotto. Dopo un quadriennio di proclami che hanno visto disattese tutte le aspettative il cavallino rampante cerca un nuovo slancio alla propria rincorsa. I titoli mondiali vinti dalla Mercedes e la pressione della competitiva Red Bull fanno saltare l’uomo che doveva rappresentare la svolta. Per Maurizio Arrivabene si prospetta un futuro sempre sportivo ma con cambio di colori dal rosso cavallino rampante al bianconero della zebra.

Nonostante gli annunci facessero presagire anni riscatto il quadriennio del Team Principal Maurizio Arrivabene non porta trofei a Maranello. Così la Scuderia Ferrari decide di passare ai ripari e pubblica il comunicato ufficiale:

«Dopo quattro anni di impegno e instancabile dedizione Maurizio Arrivabene lascia la Scuderia. La decisione è stata presa di comune accordo con i vertici dell’azienda dopo una profonda riflessione in relazione alle esigenze personali di Maurizio e a quelle della Scuderia.

A Maurizio vanno i ringraziamenti da parte di tutta la Ferrari per il lavoro svolto e per aver contribuito a riportare la squadra a livelli estremamente competitivi. A lui vanno i migliori auguri per il suo futuro e le prossime sfide professionali.

Da oggi Mattia Binotto assume il ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari. A Mattia continueranno a rispondere tutte le funzioni tecniche.»