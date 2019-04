Basket in carrozzina: nella Marche l’Euroleague 2

Saranno infatti Porto Potenza Picena, Porto Recanati, sotto i riflettori per un grande evento di basket in carrozzina: da venerdì 26 a domenica 28 si terrà la finalissima della 22^ edizione di Euroleague 2.

La manifestazione è una delle maggiori competizioni internazionali alla quale parteciperanno le 8 migliori formazioni europee inclusa la formazione della S. Stefano Sport, militante nel massimo Campionato italiano di serie A.

Al momento della presentazione dell’evento inoltre, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli si è così espresso:

Una competizione internazionale che si inserisce in un quadro di grande impegno della Regione Marche nell’accogliere tutte le opportunità offerte dallo sport.

Inoltre si presenta come una bella occasione per raccontare e far conoscere il nostro territorio è una opportunità per affermare il valore dello sport come strumento straordinario di elevazione.

Nel torneo internazionale di basket in carrozzina si unisce, alla dimensione sociale dello sport, lo spettacolo.

E’ una bellezza assistere a una partita con il valore di squadre che arrivano da tanti paesi per competere insieme nel territorio della nostra regione.

Sarà una bella occasione e un’opportunità per tutti per un fine settimana particolare che non lascerà certamente insoddisfatti.

Un grande in bocca al lupo ai nostri ragazzi!