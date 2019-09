Bologna: Teatro Duse Stagione 19/20

Bologna, Teatro Duse al via la Stagione 19/20

Bologna – al via la stagione 19/20 del Teatro Duse. Più di 60 spettacoli in cartellone, oltre alla prosa, la danza, i grandi concerti, i racconti. Il nuovo cartellone, il nono firmato dalla Direzione Artistica formata da Walter Mramor (a.ArtistiAssociati di Gorizia), Livia Amabilino (La Contrada – Teatro Stabile di Trieste), Berto Gavioli (Teatro Michelangelo di Modena) e Stefano Degli Esposti (Dems Teatro), conta complessivamente più di 60 spettacoli per oltre 120 repliche e include il progetto speciale ‘Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni’ che, dal primo novembre, vedrà Gianni Morandi mattatore in esclusiva sul palco di via Cartoleria, con 16 concerti in forma acustica, tra cui il gran gala di Capodanno del 31 dicembre.

Teatro Duse Stagione 19/20: DUSE oltre

Per il filone DUSEoltre, il 18 novembre salirà sul palco Moni Ovadia con il suo nuovo spettacolo ‘Dio Ride – Nish Koshe’, viaggio di ricerca nella storia ebraica, tra musica, parole, ironia e spiritualità, affidato a cinque musicanti erranti e ad un narratore.

Si prosegue il 3 dicembre con l’attesissimo ritorno dell’istrionico Filippo Timi in scena con il suo spiazzante ‘Skianto’.

Un altro ritorno, quello del giornalista e scrittore Corrado Augias che il 16 gennaio presenterà il nuovo monologo intitolato ‘Il grande romanzo dei Vangeli’.

Dal classico shakespeariano rivisitato e ambientato nei giorni nostri, il 24 febbraio debutta ‘Hamlet’, con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio.

Tra musica e scienza, dopo il successo di ‘Planetario’ (2012) e ‘Botanica’ (2016), i Deproducers. Lo spettacolo, in scena l’11 marzo, è un’esperienza immersiva che stupisce il pubblico. Permettendo alla Fondazione AIRC di raccontare, in modo innovativo ed emozionante, il valore culturale della ricerca oncologica.

Il 23 marzo, Lino Guanciale, accompagnato dalle musiche di Davide Cavuti che firma anche la regia, sarà sul palco con ‘Itaca…il viaggio’. Lo spettacolo è un racconto che parte dalla figura dell’Odisseo di Omero, per spaziare fino all’Ulisse di Joyce, passando per Dante, Pascoli e D’Annunzio.

Altre date al Duse

Si resta in tema di mitiche imprese ed esplorazioni, il 3 aprile con il grande affabulatore Federico Buffa che, dopo il sold out della scorsa stagione, torna al Duse con il nuovo spettacolo dedicato a ‘2001: Odissea nello spazio’, indiscusso capolavoro di Stanley Kubrick. Accompagnato dal Nidi Ensemble, tra musica classica e robotica, passato e futuro, ne ‘L’odissea di Kubrick’, Buffa racconta il complesso e meticoloso lavoro di ideazione e realizzazione del film cult uscito in sala nel 1968.

Si intitola ‘Velodimaya’ ed è una sorta di mappa del pensiero contemporaneo, lo spettacolo di e con Natalino Balasso in cartellone il 16 aprile.

Il filone che va oltre la prosa, si conclude il 29 e 30 aprile con Alessandro Baricco che legge il suo celeberrimo monologo ‘Novecento’, pubblicato nel 1994 da Feltrinelli e approdato nel 1998 al cinema con ‘La leggenda del pianista sull’oceano’ per la regia di Giuseppe Tornatore. ‘Alessandro Baricco legge Novecento’ è uno spettacolo “elegante, leggero, essenziale ed emozionante” come lo definisce lo stesso autore.

Teatro Duse Stagione 19/20: DUSE danza

Particolarmente variegato il programma di danza che si apre il 18 dicembre con ‘Il lago dei cigni’ del Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova. Dopo il successo delle passate stagioni, la compagnia, fondata nel 2005 a Mosca con l’intento di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo, sarà protagonista anche il 30 dicembre con un altro dei classici più amati: ‘Lo schiaccianoci’ (DUSEextra).

Tra i corpi di ballo ormai di casa al Duse anche il Balletto di Roma che il 23 gennaio porterà in scena ‘Io, Don Chisciotte’, con la regia e coreografie di Fabrizio Monteverde.

Il 12 febbraio, spazio alla passione argentina e al tango trasformista della Tango Rouge Company con lo spettacolo ‘Noches de Buenos Aires’, un tango che prima di indossare i lustrini del palcoscenico ha attraversato la polvere delle strade e che irrompe nei giochi dei bambini, prima di stravolgere le dinamiche di seduzione degli adulti.

Tra favola e sogno, il 4 marzo si alza il sipario su ‘Alice in Wonderland – E le geometrie del sogno’, basato sul racconto di Lewis Carroll. Lo show del Circus-Theatre Elysium è un progetto artistico sofisticato e stupefacente, che intreccia ginnastica acrobatica, recitazione, danza e arte circense.

Il rapporto uomo-natura è, invece, tema al centro della nuova sfida coreutica e concettuale di ‘Indaco – E gli illusionisti della danza’, in cartellone il 25 marzo. L’innovativo allestimento della RBR Dance Company Illusionistheatre si avvale di speciali effetti video, illusioni ottiche, mutazioni sceniche, giochi di luci e soluzioni registiche.

Teatro Duse Stagione 19/20: DUSE racconti – Storie di donne

Per il ciclo DUSEracconti – storie di donne, sono 5 i titoli in cartellone. La rassegna si apre l’11 dicembre con ‘Un autunno di fuoco’. Nel ruolo della protagonista, un’anziana artista decisa a difendere la sua casa e la sua libertà, la grande Milena Vukotic; accanto a lei Maximilian Nisi, nei panni del figlio e ‘intruso’, che la madre non vede da vent’anni.

Il 22 gennaio un classico della drammaturgia contemporanea: ‘Coppia aperta…quasi spalancata’, interpretato da Chiara Francini e Alessandro Federico, diretti da Alessandro Tedeschi, già straordinario interprete di ‘Carrozzeria Orfeo’.

Il 25 febbraio sarà la volta della commedia di Shakespeare ‘Le allegre comari di Windsor’, nel riadattamento di Edoardo Erba e Serena Sinigaglia, che introduce alcuni brani dal vivo da Falstaff di Verdi. In scena Mila Boeri, Annagaia Marchioro, Chiara Stoppa, Virginia Zini.

Le date successive:

Dopo il successo di ‘Dove sono le donne?’ della scorsa stagione, torna la scrittrice Michela Murgia (18 marzo) con ‘Istruzioni per diventare fascisti’, tratto dal suo libro omonimo, pubblicato da Einaudi (2018). Ad accompagnare il monologo, la drammaturgia sonora eseguita dal vivo da Francesco Medda Arrogalla.

Il percorso si chiude l’1 aprile con ‘Happy Hour’ di Cristian Ceresoli, secondo frammento del medesimo dipinto, iniziato con il pluripremiato ‘La merda’.La prova d’attore oltre i limiti è affidata ancora all’intenso talento di Silvia Gallerano che incarna una ragazzina affamata d’amore. Accanto a lei, nel ruolo del fratello, Stefano Cenci, interprete unico e potente.

DUSE live – I concerti

Spazio alla grande musica, con i concerti del DUSElive. Oltre a Gianni Morandi ed ai già annunciati appuntamenti con Vinicio Capossela (19-20 novembre) e con l’Harlem Gospel Choir (17 dicembre), il 22 novembre salirà sul palco Dodi Battaglia per la tappa bolognese del suo Perle Il tour 2019-2020. Il live propone i brani appartenenti al repertorio più ricercato ed intenso dei Pooh.

Imperdibile serata di musica classica, il 27 novembre, con il grande violinista Uto Ughi che sarà in concerto, insieme al flautista Andrea Griminelli e I Solisti Veneti, per l’esecuzione di ‘ Vivaldi – Le Quattro Stagioni & I concerti per flauto dell’opera 10’. Il 2 dicembre torna la Glenn Miller Orchestra con ‘Jukebox Saturday Night’ grande classico registrato da Miller nel 1942. Il 24 gennaio sarà in concerto Mario Lavezzi con il suo tour teatrale intitolato ‘E la vita bussò’ che celebra 50 anni di musica d’autore.

Altri appuntamenti:

Celebrano vent’anni dal loro debutto sulla scena musicale con ‘How Strange, Innocence’, anche gli Explosions in the Sky, formatisi nel 1999 ad Austin, in Texas. Il gruppo sarà al Duse il 5 febbraio per la tappa in città del loro Explosions in the Sky – 20th Anniversary Tour.

Il 31 marzo, il Banco del Mutuo Soccorso torna dal vivo con il Transiberiana Live Tour, concerto dedicato all’ultimo album, ‘Transiberiana’, accolto dall’entusiasmo del pubblico e riflesso di tutta la carriera della band.

Si prosegue con un tris di concerti-tributo: il 6 aprile ‘Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar’ con l’Orchestra Ensemble Le Muse. Il 6 maggio l’‘Omaggio a Fabrizio De André’ di Hotel Supramonte, Infine, il 15 maggio, tornano i The Dark Machine con il loro ‘A taste & flavour Pink Floyd Tribute’.

DUSE extra

Per il DUSEextra, oltre al già citato ‘Lo schiaccianoci’ del Russian Classical Ballet, il 7 maggio torna a grande richiesta Luca Argentero con ‘È questa la vita che sognavo da bambino?’, one man show andato sold out nella passata stagione. L’8 maggio si ride sul rapporto tra i due sessi con la coppia Katia Follesa & Angelo Pisani nel loro esilarante spettacolo intitolato ‘Finché social non ci separi’. Torna al Duse anche il talento comico di Maurizio Battista che il 16 maggio ripercorre trent’anni di carriera e di costume nazionale nel nuovo imperdibile show ‘30 anni e non li dimostra…’.

Teatro Duse Stagione 19/20: Orchestra Senzaspine al DUSE

Cresce e si rinnova l’appuntamento con l’Orchestra Senzaspine, diretta dai giovani maestri Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi. Si parte con il debutto della nuova produzione lirica, ‘Le nozze di figaro’ di Mozart (dal 4 al 6 ottobre) per la regia di Giovanni Dispenza, quindi il tradizionale concerto di fine anno ‘Bollicine’ (27 e 28 dicembre in doppia replica), ‘Filmusic’ (dal 17 al 19 febbraio) concerto-spettacolo dedicato alla musica per il grande cinema e, infine, ‘Les ballets’ (18 e 19 aprile). La sesta stagione dei Senzaspine si completa con due appuntamenti al Teatro Auditorium Manzoni: il 15 novembre con ‘Titanico!’ e il 22 marzo con ‘Shostakovich!’.

Numerose collaborazioni a Bologna

Confermate anche le collaborazioni con la compagnia Fantateatro diretta da Sandra Bertuzzi che, oltre alla rassegna ‘Un’estate mitica’ in agenda fino al 12 settembre, debutterà con il nuovo spettacolo ‘La regina delle nevi’, in scena per l’Epifania, il 5 e 6 gennaio, come da tradizione a sostegno della Casa dei Risvegli – Luca de Nigris; con la Bernstein School of Musical Theater per l’ottavo A Summer Musical Festival, con l’allestimento e debutto delle nuove produzioni ‘City of Angels’ (22 e 23 maggio) e ‘Oklahoma!’ (19 e 20 giugno); e con il Bologna Jazz Festival che porterà al Duse il concerto di Dianne Reeves (31 ottobre).

Giunge alla sua terza edizione la rassegna ‘Bimbi al Duse con Conad’, partita il 4 settembre e che, fino al 23 ottobre, alle 18 nel ridotto DUSEpiccolo vedrà in scena il Fantateatro con 7 spettacoli ispirati alla mitologia classica e alle favole più amate di sempre.

Continua, infine, il percorso DUSEscuola, progetto formativo condiviso con la Regione Emilia-Romagna, che prevede attività propedeutiche nelle classi, un’offerta degli spettacoli in cartellone divisi nei percorsi classico e contemporaneo, ed i nuovi incontri ‘A lezione di teatro’ dedicati alle correnti della storia del teatro, dall’antica Grecia alle Avanguardie storiche del Novecento.

Bologna, Teatro Duse Stagione 19/20

“Nel salutare la nona Stagione Artistica dalla riapertura, mi piace ricordare come l’identità del Teatro Duse sia rimasta in questi anni immutata, lo testimonia la scelta di una programmazione varia e composita, che non ricerca il clamore, ma accompagna giorno per giorno la vita della sua comunità, attraverso progetti formativi, collaborazioni con le altre strutture culturali cittadine, iniziative divulgative: una visione ampia, rivolta al territorio e con una spiccata valenza sociale. Il Duse è, inoltre, al centro di una rete di rapporti e relazioni che lega pubblico, artisti, istituzioni; grazie a loro è cresciuto in questi anni e continuerà a farlo negli anni a venire, confermandosi quale vitale e irrinunciabile luogo di cultura della città”. Il presidente del cda Walter Mramor.

