Burgos-Dinamo Sassari, match valevole per il ritorno degli ottavi della Champions League di basket si dovrebbe giocare oggi, martedì 10 marzo. Il condizionale è d’obbligo perché la squadra scenderà in campo, solo se si giocherà a porte chiuse. In caso contrario, la società sassarese ha deciso di ritirare la squadra.

Questa la nota della Dinamo Banco di Sardegna di Sassari, apparsa ieri nel sito ufficiale: “Abbiamo disposto il rientro immediato del gruppo con un volo diretto privato verso Alghero, a tutela della squadra e dello staff, perché le autorità spagnole non intendono far disputare la partita di martedì a porte chiuse. Abbiamo appena appreso dalla Basketball Champions League che non c’è intenzione da parte delle autorità spagnole di disputare la sfida di ritorno del Round of 16 a porte chiuse, permettendo così l’accesso ai tifosi alla partita di domani contro San Pablo Burgos”.

Burgos-Dinamo Sassari, il comunicato della società

Nella giornata di ieri, sempre tramite comunicato, la società biancoblù proseguiva: “La Dinamo Banco di Sardegna esprime tutto il suo rammarico per la posizione assunta dalla Basketball Champions League in un delicato contesto di epidemia ad alto rischio di contagio come quello attuale. In un quadro che avrebbe sicuramente meritato le restrizioni richieste, peraltro già ampiamente in uso anche in Spagna. Da quando è arrivata a Burgos, la squadra è rimasta chiusa in via precauzionale nell’albergo che la ospitava. La Spagna in questo momento sembra l’Italia di un mese fa. Non ha ancora capito cosa dovrà combattere. Tuttavia, la nostra priorità e responsabilità è salvaguardare il nostro gruppo e senza le garanzie minime non siamo disposti a mettere a rischio i nostri giocatori e il nostro staff”.

Al momento la Dinamo ha deciso di rimanere in Spagna, in quanto si sta attendendo una comunicazione ufficiale da parte del governo spagnolo o dalla FIBA, che potrebbe optare per la soluzione a porte chiuse.