La rivoluzione della Lazio, sta per iniziare con l’apertura del calciomercato in vista della prossima stagione. I biancocelesti torneranno in Champions League. Il primo passo da cui Claudio Lotito e Igli Tare hanno scelto di ripartire, è il rinnovo del mister Simone Inzaghi. Il tecnico, divenuto nell’ultima giornata di campionato, il tecnico più presente sulla panchina laziale, ha aperto alla trattativa di rinnovo, chiedendo però una garanzia sul fronte mercato: prima dell’inizio della prossima stagione dovranno arrivare un secondo portiere, un difensore, un vice-Leiva e un attaccante da almeno venti goal a stagione. Richieste di un certo spessore insomma, che potrebbero consentire alla Lazio di fare il salto di livello che i tifosi sognano da anni.

Calciomercato rivoluzione Lazio, nome caldo per l’attacco

Il nome più caldo per quanto riguarda l’attacco biancoceleste è sicuramente quello di Borja Mayoral, giocatore di proprietà del Real Madrid. Lo spagnolo è seguitissimo dalla Lazio, che nelle ultime ore avrebbe trovato anche l’accordo economico sia con il club, che con l’entourage del giocatore.

Il sogno a centrocampo

Quello che sta facendo sognare i tifosi laziali però, è un altro: stiamo parlando di David Silva, centrocampista spagnolo appena svincolatosi dal Manchester City. Il giocatore è alla ricerca di una nuova esperienza ad alti livelli (escluse le possibili trattative che lo vedevano verso la Cina) e la Lazio potrebbe rappresentare la soluzione ideale. L’unico ostacolo è rappresentato dall’alto ingaggio richiesto. Per aprire a una trattativa vera e propria servirà uno sforzo da entrambe le parti: sia dal presidente Lotito, sia dal giocatore, che dovrà venire incontro agli standard della società.