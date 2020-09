Campionato italiano di Dressage, vince Tatiana Miloserdova. L’amazzone, russa di nascita, ma ormai italiana d’adozione sportiva si laurea campionessa

In sella a Florento Fortuna Tatiana dunque si è aggiudicata il Campionato italiano di dressage svoltisi negli impianti de Il Torrione di Tortona (Al).

Dopo i titoli assegnati nel salto ostacoli, con la vittoria di Piergiorgio Bucci, ecco arrivare altri successi azzurri nell’equitazione.

Miloserdova, tesserata per il Centro Ippico Cinq Fo’ Nuova Asd (Lombardia) è salita sul primo gradino del podio con un totale di 141,174 punti. La medaglia d’argento invece è andata al collo di Francesco Zaza.

Il cavaliere lombardo, tesserato per il Centro Equestre Bresciano Asd che ha montato Wispering Romance, ha ultimato le due prove tecniche del Campionato Italiano con un totale di 138,422.

Resta in Lombardia anche la medaglia di bronzo che va al collo di Nausicaa Maroni. L’amazzone del Centro Equestre Il Cavallino Asd, in sella a Embajador SG ha ottenuto un punteggio complessivo di 136,063.

Al torneo italiano di equitazione , anche per la Senior Esperti sono arrivate le medaglie

L’ultimo atto ha fatto dunque registrare una vittoria italiana al 100%. La medaglia d’oro, infatti, è di Micol Rustignoli (C.E. Capricorno Ssd A Rl; Piemonte).

L’atleta ha infatti montato un cavallo nato e allevato in Italia: Rocco del Castegno. Vittoria ottenuta con un punteggio complessivo di 139,02.

Molto combattuto il Campionato Senior Esperti che ha visto la medaglia d’argento al collo della giovane Valentina Remold.

In sella a Double Cool Darius Mj. L’amazzone del C.I. Condulmer (Veneto) è salita sul secondo gradino del podio con 138,873.

A conquistare il bronzo è stata, invece, Carolina Carnevali in sella a Drew Doughty. La rappresentante del C.I. Montebello (Lazio) ha ottenuto un totale di 138,236.

(Nella foto © courtesy Nicola Dondi per ND Fotografie: Tatiana Miloserdova su Florento Fortuna in azione)