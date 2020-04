La posizione di Massimo Cellino, presidente del Brescia Calcio, resta davvero ferma. Il presidente delle rondinelle, dopo essersi già espresso in passato sulla questione, ha ribadito la sua posizione: “Ribadisco che se si riprenderà a giocare io non schiererò la squadra“. Cellino: non schiererò il mio Brescia. Di seguito le dure parole del presidente del Brescia Massimo Cellino, intervistato dal Giornale di Brescia.

Cellino: non schiererò il mio Brescia

Durissime le parole di Massimo Cellino, che in un’intervista al Giornale di Brescia ha ribadito la sua posizione: “Sto vedendo troppo egoismo e troppe persone che cercano di approfittare di questa situazione” ha continuato Cellino. “Lotito vuol tornare a giocare? Raglio d’asino non giunge in Paradiso, si dice: io ascolto solo chi è degno di essere ascoltato. Tra l’altro non so nemmeno se rappresenti la Lazio visto che del club è solo presidente del comitato di gestione”.

Ma il presidente del Brescia ne ha anche per Gravina: “Il presidente della Figc vada meno in tv e controlli meglio i conti delle società. E venga a fare un giro a Brescia, poi parliamo di tutto. Io non voglio vantaggi e non ho paura di retrocedere perché non fallisco e perché la serie A ce la riprenderemo. Le posizioni prudenti di Fifa e Coni sul fatto di tornare a giocare dicono che il mio punto di vista è quello corretto”.

La risposta di Diaconale

Immediata è stata la risposta di Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della S.S.Lazio: “Decisamente stupefacenti, nel senso che suscitano stupore per la loro ingiustificata gravità, le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Brescia, Massimo Cellino, in una intervista al quotidiano della propria città, in cui ha aggredito Claudio Lotito, che a suo parere non rappresenterebbe la Lazio visto che del “club è solo il presidente del Comitato di Gestione e non altro”.