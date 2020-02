Coronavirus, ecco il punto della situazione e la verità

Il Coronavirus è una questione ormai nota in tutto il mondo. Con circa 2000 decessi nel mondo, questo misterioso virus sta causando paura e terrore. Da pochi giorni il Coronavirus è arrivato anche in Italia. Probabilmente a causa degli scarsi controlli alle frontiere e ai confini. Quindi è stato un errore politico. A questo punto è necessario spiegare qualcosa in più su questo virus ed evitare sia inutili allarmismi sia disattenzione e troppa leggerezza.

Che cosa è il Coronavirus?

L’ormai noto e temuto Coronavirus è un virus che visto al microscopio ricorda una corona (il nome deriva proprio da ciò). In natura colpisce soltanto i mammiferi e gli uccelli; causando loro maggiormente diarrea e malattie del tratto respiratorio. Nell’uomo provoca in linea di massima casi di infiammazioni alle vie respiratorie lievi. In alcuni casi (in persone col sistema immunitario indebolito o in pazienti oncologici) possono aggravarsi e portare al decesso. L’attuale ceppo del Coronavirus è comunque più aggressivo e a livello genetico somiglia al virus della SARS (anche lui un ceppo del Coronavirus che causò circa 700 decessi al mondo nel 2003, sempre partito dalla Cina). Quindi non bisogna assolutamente abbassare la guardia.

L’origine del nuovo Coronavirus

Ufficialmente il virus è stato trasmesso tramite i serpenti e il consumo crudo di alcuni alimenti (tra cui gli stessi serpenti). Sembra strano, ma per molte persone questa spiegazione è insoddisfacente e priva di fondamento (già qui deve scattare uno squillo d’allarme, visto che il virus non colpisce i rettili ed è probabilmente ed ufficialmente partito dai pipistrelli). Infatti il virus presenta caratteristiche insolite ed alcuni studi suggeriscono che virus simili sembrano essere mutati geneticamente, più potenti ed alcuni direttamente nuovi.

Può sembrare assurdo, ma si ha il sospetto che il Coronavirus sia stato creato in laboratorio per scopri militari. In seguito è stato disperso volontariamente (probabilmente tramite un attacco militare nemico utilizzando il laboratorio di Wuhan) o involontariamente (tramite qualche scienziato che si sia inconsciamente infettato col suo stesso virus e di seguito creato un’epidemia); la prima ipotesi è però più probabile.

La creazione in laboratorio del Coronavirus

Questa ipotesi non è semplice complottismo, ma è ampiamente confermata, soprattutto da due scienziati di Wuhan e da un libro “profetico” del 1981 in cui si parla proprio di un’epidemia di un virus partito da Wuhan con le stesse modalità di quello reale e nello stesso anno, il 2020 per l’appunto; non so voi, ma non può essere una semplice coincidenza.

Per ulteriore “coincidenza” a Wuhan (dove è partita l’epidemia) è presente un laboratorio di ricerca sui patogeni e la creazione di armi batteriologiche internazionale. Questa non è una teoria, ma un dato di fatto. Infatti la “presunta” creazione in laboratorio e le varie ipotesi sono state dette da un ex ufficiale dell’intelligence israeliana, biologo ed esperto di armi batteriologiche in Medio Oriente ed Asia (sicuramente non un tipo qualunque) al Washington Times, chiamato Dany Shoham. Inoltre a confermare la presenza di quel laboratorio fu nientemeno anche la rivista Nature che parlò nel 2017, in modo preoccupato (citando anche passate “fughe” di virus, soprattutto della SARS, e la pericolosità della creazione di armi batteriologiche), del laboratorio a Wuhan, quindi al 100% esiste.

Su internet circola anche un brevetto ufficiale del Coronavirus (non si sa se sia vero oppure no, ma sembra attendibile), di proprietà degli USA. A questo link potete vederlo voi stessi:

I motivi di questa inquietante creazione

I motivi principali di questo atto sono tre: innanzitutto fare un danno militare, politico ed economico alla Cina (non a caso questi “atroci” virus come la SARS compaiono in Cina in periodi particolari e delicati. Probabilmente da parte degli USA. Non a caso attualmente ci sono delle tensioni tra Cina e USA. E alcune fonti estere dicono anche che alcune zone in Cina stanno tornando alla normalità e sono rimaste bloccate solo le città dei focolai), testare l’arma COVID-19 ed infine mettere in atto sporchi affari commerciali da praticare al momento opportuno. Infatti quando creano queste armi batteriologiche, che purtroppo esistono e sono armi silenzione e potenti, migliori dei proiettili, mitra e carri armati, creano anche una cura e un antitodo. Tutta questa situazione si poteva evitare.

Strategia del terrore in azione

In linea di massima è una strategia del terrore, infatti anche Maria Rita Gismondo, direttore responsabile del laboratorio di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano che si sta occupando di analizzare i campioni di possibili casi di Coronavirus ha confermato che si tratta di una tattica della paura.

Le dichiarazioni di Maria Rita Gismondo

Ecco alcune importanti dichiarazioni della ricercatrice:

“Non è pandemia! Durante la scorsa settimana la mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno! Per Coronavirus 1!!! A me sembra una follia. Si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale. Non è così. Vi ricordo che ad oggi i morti per Coronavirus in Italia sono 2 e 217 per influenza. Credo che nella comunicazione qualcosa non funzioni. Guardate i numeri”

Una follia pericolosa

Ecco altre dichiarazioni di Maria Rita Gismondo su questa vera e propria follia:

“Questa follia farà molto male, soprattutto dal punto di vista economico. I miei angeli sono stremati, corro a portar loro la colazione. Vi prego, seguite le raccomandazioni pubblicate dal ministero della Salute e abbassate i toni! I dati per influenza stagionale riferiti dall’Istituto superiore di sanità alla 7a settimana della sorveglianza sono stati segnalati 157 casi gravi di cui 30 deceduti. Durante la 6a settimana del 2020 la mortalità (totale) è stata lievemente inferiore al dato atteso, con una media giornaliera di 217 decessi rispetto ai 238 attesi”

Conclusioni utili a tutti voi

Facendo un resoconto della questione e delle varie prove, il Coronavirus è un’operazione creata ad hoc per vari motivi. È un virus un poco più potente della normale influenza e più infettiva ed è aggressiva con chi ha difese immunitarie basse (è un virus molto anomalo), lì causa danni maggiori, ma in soggetti sani causa poco o nulla. Purtroppo in Italia la politica ha sbagliato tutto. Attualmente tutti noi, ed anche il resto della popolazione mondiale deve attuare giusti comportamenti igienici. Come per esempio lavare spesso le mani con acqua calda ed assumere cibi utili per il sistema immunitario, come per esempio arance, aglio, tisane all’echinacea, cioccolato fondente, legumi, fermenti lattici, zenzero, funghi, ginseng, frutta secca, cereali, miele e soprattutto bere tanta acqua. Bisogna evitare anche luoghi affollati e curare molto la propria igiene.

Al momento il nostro paese, come hanno fatto tanti altri paesi come la Russia e gli USA; deve bloccare le frontiere ed eventualmente controllare e mettere in quarantena obbligatoria coloro che tornano dalla Cina e cercare di isolare il Coronavirus. É vero che la pericolosità è stata ampiamente gonfiata, ma prevenire è meglio che curare. Si tratta comunque di virus manipolati geneticamente e possono ulteriormente mutare (diventando più forti). Quindi bisogna isolarlo, controllarlo ed evitare la propagazione. Si può fare. In ogni caso bisogna tenere sotto controllo i virus terrestri perché stanno mutando geneticamente per strani motivi come nel caso del virus brasiliano e dei batteriofagi giganti.

La questione è molto seria, misteriosa e tutto può essere, viviamo in un mondo pazzo. Ma bisogna evitare super allarmismi e paura, loro questo vogliono, dobbiamo usare molta coscienza e buon senso. Speriamo che la situazione si risolva, che chi sa si faccia un esame di coscienza e soprattutto dobbiamo darci da fare anche noi popolo.

