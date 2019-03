Design Week di Milano, Honda presente con e-Prototype

La Casa nipponica sarà presente per la prima volta alla Design Week di Milano

La Casa nipponica ha annunciato la sua partecipazione alla Design Week di Milano, la più grande esposizione di design al mondo. Dopo la presentazione e gli esordi al Salone di Ginevra, fa registrare la sua presenza anche a Milano nel quartiere Tortona, icona del design.

Sotto i riflettori il nuovo Honda e-Prototype, appena presentato in anteprima mondiale al Salone dell’auto di Ginevra

Honda e-Prototype, il nuovo veicolo elettrico urbano della Casa nipponica, è stato sviluppato partendo dall’Urban EV Concept del 2017 ed è parte essenziale della strategia europea sull’elettrificazione di Honda.

Inoltre Honda e-Prototype è disegnato per rispondere alle esigenze di uno stile di vita più moderno. Honda e-Prototype fonde al suo interno non solo un design unico ma anche funzionalità avanzate che restituiscono al guidatore un’esperienza di guida coinvolgente. Un’auto capace di offrire soluzioni di guida perfette per l’ambiente urbano.

“Honda experience – Casa Connessa Tortona” offrirà ai visitatori una visione introspettiva unica del Concept di design di Honda e-Prototype

Honda presenterà e-Prototype esprimendo lo stile di vita connesso al centro dell’ethos del modello. L’evento celebra la prima apparizione pubblica di Honda e-Prototype dopo il recente lancio al Salone di Ginevra. La vettura regala un’anteprima del modello elettrico a batteria prodotto di serie dalla Casa per il mercato europeo e che sarà disponibile nelle concessionarie a partire dalla seconda metà dell’anno.

Nell’area espositiva, denominata “Honda experience – Casa Connessa Tortona”, prenderà vita un ambiente ispirato al Concept di design di Honda e-Prototype. I visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva e saranno avviate collaborazioni visive con partner selezionati.

Il teaser offre un’anteprima dell’“Albero dell’energia”, elemento centrale del design di questo modello.

”Honda experience – Casa Connessa Tortona” vi aspetta in Via Tortona, a pochi passi dalla stazione di Porta Genova. L’orario delle visite è dalle 10.00 alle 21.00, dal 9 al 14 aprile 2019.