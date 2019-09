Fiorentina-Juventus biglietti prezzi e info

Fiorentina-Juventus biglietti in vendita da oggi per la sfida di sabato 14 settembre alle 15 al Franchi. E’uno dei match che più scalda la piazza viola, è una sfida infinita, un match che nasconde mille insidie per i Campioni d’Italia. La nuova Fiorentina di Commisso sfida la super Juventus di Sarri nella partita di apertura delle terza giornata di serie A. I momenti sono opposti per Montella e Sarri, il primo è ancora a zero punti e sfrutta la sosta per amalgamare i tanti nuovi acquisti arrivati a fine mercato. Il neo allenatore bianconero è invece a punteggio pieno e vuole continuare la marcia. Per la prima volta l’ex Napoli sarà in panchina dopo i problemi di salute che lo hanno colpito da fine agosto a oggi.

Fiorentina-Juventus biglietti in vendita

I biglietti per Fiorentina-Juventus sono in vendita da ieri, 5 settembre 2019, alle ore 15. I tagliandi saranno acquistabili fino al 13 del mese nei punti vendita Listicket della Toscana mentre nel giorno della gara si potranno acquistare fino alle 20. On line i biglietti saranno vendibili solo ai possessori della tessera INViola car. Il settore ospiti sarà invece aperto ai soli possessori di della tessera di fidelizzazione della Juventus. Tutti i biglietti saranno acquistabili tramite il circuito Listicket anche sul territorio nazionale.

I prezzi dei biglietti

Già decisi i prezzi dei biglietti per Fiorentina-Juventus. Nel giorno della gara i titoli di accesso allo stadio subiranno un aumento tra i 10 e i 25 anni. Per chi vuole risparmiare quindi il consiglio è quello di acquistare i tagliandi in prevendita. Il settore più caro sarà la Tribuna VIP con i suoi 375 euro, a 295 la Tribuna d’onore mentre la poltronissima è a quota 200. Decisamente più basi i prezzi degli altri spicchi dell’impianto fiorentino. Cento euro costerà il biglietto per la Tribuna Laterale, venti in più quello di Tribuna centrale e parterre di Maratona coperto.Con 110 la sfida sarà visibile dalla Maratona centrale mentre con 80 si apriranno le porte di Maratona e Parterre Maratona Scoperto. Le curve e il settore ospite invece avranno i tagliandi al prezzo di 50 euro.