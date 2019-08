Il Cagliari trattative con Nainggolan, e molte sorprese

Il Cagliari in trattative con Nainggolan, il Presidente Giulini non si ferma più

Il Cagliari sta infiammano l’entusiasmo dei propri tifosi, increduli davanti ad una campagna acquisti sontuosa. Acquisti di spessore che non si vedevano ormai da anni. Il mercato è iniziato con l’acquisizione del terzino Federico Mattiello, elemento interessante che potrebbe essere utile durante il corso della stagione. Dopo il presidente rossoblù ha chiuso per Marko Rog, buonissimo elemento per il centrocampo proveniente dal Napoli. Ha poi praticamente chiuso anche la trattativa per Naithan Nandez, centrocampista uruguaiana in arrivo dal Boca Juniors. Un altro calciatore di spessore che aggiungerà forza ed equilibrio Al settore nevralgico del campo.

Il Cagliari in trattative con Nainggolan per un super centrocampo

La dirigenza del Cagliari ha poi raccolto il messaggio di Radja Nainggolan. Un calciatore con un passato importante in casa rossoblù. Le parti hanno trovato l’accordo ed il Ninja tornerà in Sardegna, con la formula del prestito secco. Inter e Cagliari divideranno gli oneri dell’ingaggio, e Radja sarà la ciliegina sulla torta di un centrocampo importante. Castro, Nandez, Rog e Nainggolan costituiscono infatti uno dei migliori reparti del campionato italiano. I rossoblù possono vantate in rosa elementi come Cigarini e Ionita, oltre ai vari Bradaric, Deiola e Farago, insomma un settore davvero ricco di alternative.

In arrivo anche il terzino

Secondo il sito sportivo speciali tuttojuve.com, il Cagliari sarebbe molto vicino anche all’acquisizione, sempre in prestito, di Luca Pellegrini. Il ragazzo ha disputato parte della scorsa stagione, proprio in terra sarda. Adesso dovrebbe tornare con la formula del prestito secco. Bisognerà attendere l’acquisizione da parte della Juventus di un altro terzino. A quel punto si libererebbe la corsia per Pellegrini. L’ex Roma tornerebbe di buon grado in Sardegna, dove troverebbe i suoi ex compagni ed una squadra ancora più forte. Pellegrini intanto attende un segnale dalla Juventus, per lui in bianconero non ci sarebbe infatti spazio a sufficienza.