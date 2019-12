Il Giro d’Italia tra presenti e grandi assenti

Il Giro d’Italia torna da protagonista nella stagione 2020. La corsa andrà in scena nel mese di maggio, precisamente sabato 9 con una cronometro individuale che partirà da Budapest. La manifestazione ciclistica si concluderà invece il 31 maggio con un’altra cronometro a Milano. Al momento i corridori stanno stabilendo i rispettivi calendari e alcuni hanno preferito correre il Tour, altri il Giro, altri ancora prendere parte ad entrambe le manifestazioni. Saranno sicuramente presenti: Vincenzo Nibali Richard Carapaz, Romain Bardet, Simon Yates, Davide Formolo, Rafal Majka, Tejay Van Garderen. Hanno detto sì anche lo slovacco Peter Sagan (tre volte Campione del Mondo) e il giovane belga Remco Evenepoel. Inoltre, saranno presenti anche il danese Jakob Fuglsang e il russo Ilnur Zakarin.

Per quel che riguarda invece gli assenti, non parteciperanno alla corsa Chris Froome, Fabio Aru, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Geraint Thomas, Nairo Quintana. In aggiunta, non ci saranno nemmeno il francese Thibaut Pinot, l’australiano Richie Porte e lo spagnolo Mikel Landa. Infine, hanno detto no anche Tadej Pogacar e Elia Viviani.

Il Giro d’Italia, il calendario delle tappe

Il Giro d’Italia 2020 partirà il prossimo 9 maggio e si concluderà il 31. I corridori percorreranno ben 21 tappe. Questo il calendario completo con tutte le tappe

Sabato 9 maggio: PRIMA TAPPA: Budapest-Budapest (cronometro individuale, 8,6 km)

Domenica 10, SECONDA TAPPA: Budapest-Gyor

Lunedì 11, TERZA TAPPA: Szekesfehervar-Nagykanizsa

Martedì 12, QUARTA TAPPA: Monreale-Agrigento

Mercoledì 13, QUINTA TAPPA: Enna-Etna Piano Provenzana

Giovedì 14, SESTA TAPPA: Catania-Villafranca Tirrena

Venerdì 15 , SETTIMA TAPPA: Mileto-Camigliatello Silano

Sabato 16 , OTTAVA TAPPA: Castrovillari-Brindisi

Domenica 17 , NONA TAPPA: Giovinazzo-Vieste

Martedì 19, DECIMA TAPPA: San Salvo-Tortoreto Lido

Mercoledì 20, UNDICESIMA TAPPA: Porto Sant’Elpidio-Rimini

Giovedì 21, DODICESIMA TAPPA: Cesenatico-Cesenatico

Venerdì 22 , TREDICESIMA TAPPA: Cervia-Monselice

Sabato 23, QUATTORDICESIMA TAPPA: Conegliano-Valdobbiadene (cronometro individuale, 33,7 km)

Domenica 24, QUINDICESIMA TAPPA: Rivolto-Piancavallo

Martedì 26, SEDICESIMA TAPPA: Udine-San Daniele del Friuli

Mercoledì 27, DICIASSETTESIMA TAPPA: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio

Giovedì 28, DICIOTTESIMA TAPPA: Pinzolo-Laghi di Cancano

Venerdì 29, DICIANNOVESIMA TAPPA: Morbegno-Asti

Sabato 30, VENTESIMA TAPPA: Alba-Sestriere

Domenica 31, VENTUNESIMA TAPPA: Cernusco sul Naviglio-Milano (cronometro individuale, 16,5 km).

Non resta quindi che attendere il mese di maggio per seguire la corsa rosa. Infatti, saranno tanti gli appassionati che non perderanno nemmeno 1 km della manifestazione.



