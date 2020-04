Dopo l’evento trasmetto da Sky Sport “United-Uniti per l’Italia”, Ciro Immobile, attaccante biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando dell’attuale situazione che sta vivendo il calcio italiano e non. Il capocannoniere della Serie A, al termine dell’evento benefico è intervenuto sull’attuale situazione. Immobile: dodici partite per un sogno.

Al termine dell’evento, sono state queste le parole spese dall’attaccante napoletano, attualmente in forza alla Lazio: “Le ambizioni rimangono, è ovvio che in questo momento abbiamo pensato poco al calcio. Adesso dobbiamo essere bravi a prepararci mentalmente: avremo dodici partite per continuare a sognare. È come un inizio di campionato. Sarà difficile, ma ce la metteremo tutta, anche per far tornare il sorriso alla gente“. Gli è stato posta poi la domanda sul record di Higuain e dei suoi 36 goal, e l’attaccante ha poi aggiunto. “Mi sto allenando tanto per raggiungere quest’obiettivo. Sarebbe bello, vedremo come sarà la situazione dopo questa sosta. Io sto dando il massimo”.

United: uniti per l’Italia

Lunghissima è stata la lista dei calciatori di Serie A e non che hanno preso parte all’iniziativa. Da Ciro Immobile della Lazio, passando per Moise Kean dell’Everton, Adam Masina del Watford, Davide Zappacosta della Roma e Alessandro Florenzi del Valencia. Spazio anche per alcuni ex calciatori, come Marco Materazzi, campione del mondo con la nazionale 2006. E poi ancora calciatori: Pierluigi Gollini dell’Atalanta, Riccardo Orsolini del Bologna, Luca Pellegrini del Cagliari e Andrea Petagna della Spal. La sfida ha visto sfidarsi due squadre da undici giocatori, con il ricavato che è stato completamente donato per aiutare la raccolta fondi in favore della Protezione Civile. Impegnata quotidianamente per gestire la crisi da COVID-19. Insomma, un gran bel gesto da parte dei calciatori per contribuire al difficile momento che sta vivendo il nostro paese, nella speranza di tornare alla normalità.

