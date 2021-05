Impronte datate 58 milioni di anni testimoniano l’antenato terrestre delle balene

Una vasta serie di impronte fossili mostra che i grandi mammiferi preistorici radunando in riva al mare milioni di anni prima di quanto pensassimo. Anton Wroblewski presso l’Università dello Utah e Bonnie Gulas-Wroblewski presso il Texas A&M Natural Resources Institute hanno fotografato ed esaminato il sito dell’impronta, in cui Wroblewski si è imbattuto per la prima volta nel 2019 durante la mappatura delle rocce che si sono formate su un’antica costa che ora si trova nel Wyoming.

Sugli strati hanno trovato dei fossili vegetali. Essi rappresentano le tracce che indicano che le impronte hanno circa 58 milioni di anni. Di fatto, questa scoperte, le rendono la prima prova diretta di mammiferi che utilizzano ambienti marini. Ad esempio, le prime prove di balene marine provengono da rocce che si sono formate 9,4 milioni di anni dopo.

Le impronte fossilizzate di mammiferi che risalgono a 58 milioni di anni fa o prima sono molto rare: la nuova scoperta rappresenta solo il quarto sito al mondo in cui hanno trovato impronte simili. “Gli altri siti di tracce hanno poche dozzine di impronte. Questo in realtà ne ha migliaia, quindi fornisce informazioni davvero importanti su come si muovevano questi animali, su cosa stavano facendo“, dice Wroblewski.

La coppia ha registrato impronte in quattro strati di sedimenti che rappresentano ciascuno un momento storico diverso in cui le impronte sono state lasciate nell’ambiente.

Nuove scoperte tramite le impronte di 58 milioni di anni fa

“Non sappiamo quanto tempo sia rappresentato da questi strati, ma è quasi certamente da migliaia a decine di migliaia di anni“, afferma Wroblewski. “Quindi, questi quattro strati di roccia ci dicono che questi animali non sono entrati nell’ambiente marino solo una volta. L’hanno fatto molte, molte volte nel corso di decine di migliaia di anni. Ed è per questo che pensiamo che questa fosse una loro abitudine: questo è qualcosa che facevano regolarmente“.

Almeno due tipi di animali hanno creato le impronte. Le impronte a quattro dita non potevano essere abbinate a nessun animale noto per essere esistito in quel periodo. Ma, le impronte a cinque dita potrebbero appartenere ad un animale simile a un ippopotamo Coryphodon.

“In un certo senso è un’estensione della portata nel tempo per Coryphodon“, afferma George Engelmann dell’Università del Nebraska Omaha. “Il fatto che tu abbia questa associazione ambientalista significa che potrebbe essere possibile guardare in altre aree in cui quegli ambienti sono preservati per vedere se le tracce potrebbero essere identificate lì“.

Via

Fonte immagine copertina: News Scientist