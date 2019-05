Instagram addio ai like? Comincia l’esperimento

Instagram, addio ai like: è iniziato un nuovo test. Sono gli utenti del Canada i primi a doversi confrontare con questo nuovo esperimento. È addio al tasto per i like, niente più ”cuoricino” sulle bacheche degli utenti.

Sembra che bisognerà dire addio al tanto amato tasto a forma di cuoricino di Instagram. È questa la scelta condivisa dall’intero team di sviluppo che fa parte dell’amato social network. Sarà solamente l’autore del post a poter visualizzare, in privato, il numero di interazioni.

Instagram addio ai like: motivazione di tale scelta

A quanto pare, la motivazione di questa scelta è molto chiara e semplice. È bene che gli utenti di Instagram non si concentrino solo ed esclusivamente sulla quantità di ”cuoricini” ricevuti. Il contenuto del post è molto più importante.

Per poter face ciò, il team di sviluppo ha deciso di oscurare il contatore pubblico del numero di ”cuoricini” di Instagram. Saranno visibili solamente alcuni like, magari quelli degli amici in comune. Così facendo, non si saprà mai il numero preciso di like ricevuti per ogni condivisione.

Il test è già cominciato in Canada. In base al riscontro ottenuto da questo test, si potrà decidere se continuare a o meno. La decisione presa dal team di Instagram, sembra sia dovuta anche ad un altri motivi.

Altre novità del social network

Una motivazione riguarda il mercato dei like falsi proposti da alcuni siti web. Questi ultimi propongono ”pacchetti di like” ad un prezzo molto vantaggioso. Il mercato degli influencer è nuovo. Molte aziende si cimenta ad investire migliaia di euro per la dedica di post e campagne pubblicitarie.

Così facendo, calcolano i prezzi in base al numero di “cuoricini” e di follower raggiungibili da ogni post. La soluzione che verrà adottata dal team di Instagram, quindi, potrebbe essere una rivoluzione anche nel marketing. Dunque chi opera sul mercato, molto spesso, calcola il livello di gradimento dei post condivisi.

Tra le altre novità, arriverà il tasto ”donazione”. Gli utenti potranno realizzare una vera e propria raccolta fondi. Il tasto ”donazione” potrà essere utilizzato, inizialmente, dagli utenti degli Stati Uniti. In oltre, gli influencer potranno acquistare i prodotti desiderati utilizzando direttamente l’app. Basterà un tocco col dito per acquistare i prodotti.

