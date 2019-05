Inter Chievo: punti per la Champions. La squadra di Spalletti domani sera sarà impegnata in un delicato scontro con il Chievo per non perdere il treno della coppa

Dopo la vittoria di Milan e Atalanta (attualmente al terzo posto), Inter Chievo diventa una partita decisiva per i nerazzurri in chiave Champions League.

Gara dunque delicata in quanto i match tra testa-cosa della classifica, spesso finiscono in modo sorprendente.

Il Chievo Verona già retrocesso infatti non ha nulla da perdere e potrebbe giocare in scioltezza; dall’altro lato invece l’Inter è in piena corsa Champions.

In realtà il tecnico del Chievo Di Carlo, ha le idee ben chiare per la gara di Milano:

Scenderemo in campo per fare il meglio; quando abbiamo giocato da Chievo abbiamo messo in difficoltà l’Atalanta e vinto contro la Lazio. Questi numeri devono portarci a Milano con la convinzione di fare risultato. Non possiamo e non dobbiamo permetterci di regalare niente a nessuno.

Punti importanti in attesa del big match contro il Napoli

La gara di domani sera dunque decisiva per la corsa Champions, i tre punti sarebbero indispensabili per gli uomini di Spalletti in vista del super sfida di domenica 19 contro il Napoli.

Vincere contro il Chievo infatti sarebbe un’iniezione di fiducia per i nerazzurri per preparare l’infuocato finale di stagione.

} ?> } ?> } ?>} ?>

In questo momento è comunque importante non guardare troppo al futuro (vedi cambio in panchina con Antonio Conte il pole position) e concentrarsi sul Chievo.

Ed è proprio di questo che mister Spalletti ha parlato in conferenza stampa:

L’unico pensiero mio e dalla squadra ora è conquistare di nuovo, come lo scorso anno, la Champions League. L’unico grande rischio di domani sarebbe non vincere la partita. E sarà una partita difficile perché nel calcio nulla è scontato; dobbiamo quindi essere migliori dei nostri avversari e non cercare di far diventare loro peggiori.

Ecco, quindi, le probabili formazioni:

Inter: Handanovic; Cedric, Skrinair, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Chievo: Semper; Andreolli, Cesar, Barba; Kiyine, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Meggiorini, Pellissier.

Foto: Pagina Facebook ufficiale AC Chievo Verona