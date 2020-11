Izzo del Torino si è svaluto e può partire presto. I dettagli

Izzo del Torino si è svaluto e può partire presto

Armando Izzo sarebbe dovuto essere il giocatore che la scorsa estate più di tutti avrebbe dovuto, con la sua cessione, rimpinguare le casse del Torino. Il difensore, che non rientra nei piani di Marco Giampaolo, era stato messo sul mercato ma alla fine è rimasto perché non sono arrivate offerte che hanno soddisfatto il presidente Urbano Cairo. Armando Izzo con ogni probabilità cambierà maglia nella sessione invernale di calciomercato. Izzo del Torino si è svaluto e può partire presto. Molto probabilmente nel mercato di gennaio.



Izzo potrebbe comunque partire a gennaio, ma Cairo potrebbe accontentarsi di offerte inferiori a quei 25 milioni di euro richiesti in estate, che hanno fatto arretrare Inter, Roma e Lazio. La corsa per arrivare al difensore del Torino è dunque appena cominciata.

Via a gennaio

La cessione quindi, appare al momento inevitabile. A gennaio infatti, il giocatore con ogni probabilità partirà, visto che le possibili destinazioni non mancano di certo. Il club più interessato al giocatore è la Lazio, che lo aveva già cercato in estate. I rapporti tra Urbano Cairo e Claudio Lotito non sono però sereni, e questo potrebbe ostacolare una possibile trattativa. Nonostante il giocatore fosse interessato a vestire la maglia del club biancoceleste. Il presidente del Torino sarebbe infatti più interessato a trattare con l’Inter. Anche il club nerazzurro è infatti alla ricerca di un difensore, con Skriniar che potrebbe passare al Totthenam.

A incidere sulla situazione di Armando Izzo sarà anche la situazione di classifica del Torino una volta arrivati a gennaio. Al momento infatti, il Torino di Marco Giampaolo ha raccolto solamente quattro punti in sette turni di campionato. Un bottino da squadra da retrocessione, peggio è stato fatto solamente dal Crotone. Neopromosso dalla Serie B nella scorsa stagione.

