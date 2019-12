La Dinamo sfida Brescia. Le parole di Brian Sacchetti

La Dinamo Sassari sfida Brescia al PalaSerradimigni, oggi domenica 1 dicembre. La palla a due è in programma alle ore 18 ed è valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di basket. Si tratta di una sfida di alta classifica, perché il roster che vincerà, aggancerà Brindisi al secondo posto in classifica.

A parlare della sfida è l’ex Dinamo Brian Sacchetti, che sull’isola ha militato per ben sette stagioni. Il giocatore ha affermato: “Ci attende una partita molto complicata, soprattutto perché la Dinamo in casa ha dimostrato di essere una corazzata. È una squadra che gioca con fiducia e tutti i giocatori sono ben inseriti in un sistema particolare. Dovremo affrontare i nostri avversari con attenzione ma anche con tanta faccia tosta, sapendo di dover dare qualcosa in più per portare a casa i due punti. Per me è una di quelle partite che contano molto: sarà bello rivedere tanti amici con i quali ho vissuto sette anni molto intensi ed è sempre emozionante tornare a casa, perché di fatto la Sardegna è ormai casa mia. Tuttavia, come dico ogni anno: le emozioni rimangono confinate al pre-partita: durante il match penserò solo alla Leonessa e come portare a casa la vittoria”.

La Dinamo sfida Brescia, le parole di Cotelli

Della sfida tra la Dinamo e Brescia ha parlato anche Matteo Cotelli, assistant coach della Leonessa: “Abbiamo sfruttato questa settimana senza EuroCup per staccare e ricaricare le pile. Affrontiamo uno dei top team del campionato, una squadra fisica e atletica, attrezzata per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni a cui partecipa. Tra le chiavi della partita ci sarà certamente il controllo dei ritmi di gioco. Sassari riesce ad alzare i giri del motore, giocando una pallacanestro frizzante e in velocità, quindi noi dovremo essere bravi a controllare i tempi della gara. Dovremo essere bravi anche a limitare il numero delle palle perse, muovendo la palla per costringere gli avversari a difendere”.

