La Juve spazza via la Roma in Coppa Italia

In Coppa Italia, la Juve spazza via la Roma, infliggendole un 3-1 secco senza storia. Primo tempo a senso unico. Gli uomini di Sarri, vanno a segno prima con il solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese sta segnando con maniera continuativa, alla faccia di chi lo dava per finito. Risolti i problemi fisici, il fuoriclasse bianconero, ha ripreso a far gol a grappoli. Dopo è arrivato il gol del centrocampista uruguaiano Bentancur. Il terzo sigillo invece porta la firma di Leonardo Bonucci. Rete contestata dai giallorossi per presunto fuorigioco, smentito dal Var. Il difensore infatti parte da una posizione regolare rispetto si difensori romanisti.

La Juve spazza via la Roma

Insomma il primo tempo si chiude con un perentorio 3-0. Nel secondo tempo, la Roma si ripresenta in campo con in piglio diverso. Inizia a macinare gioco, e prova a chiudere i bianconeri nella propria metà campo. Arriva cosi cl gol di Under, con un gran sinistro che si stampa sotto la traversa. I due allenatori fanno poi una serie di cambi. Le occasioni di susseguono da ambo le parti, ma il risultato non cambierà piu fino alla fine. La Juve vince e vola in semifinale, in attesa della vincente tra Torino e Milan. Sarri porta a termine un altro impegno, e so concentra sul prossimo impegno di campionato.

Campionato e mercato

Adesso la Juventus si rituffa in campionato. Domenica sera in posticipo, sarà di scena a Napoli al San Paolo, contro la squadra di Gennaro Gattuso. Gli azzurri hanno battuto la Lazio in Coppa Italia, ed ora cercano il riscatto anche in campionato. Sarà sicuramente partita vera. Per Sarri una partita particolare, contro il suo passato. Probabilmente non riceverà una grande accoglienza. Per quanto riguarda il mercato invece, la situazione di Emre Can è sempre più complicata. Non gioca e vuole andar via, l’Everton è in prima fila.

Foto

www.corriere.it



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di