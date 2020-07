Andiamo a vedere le probabili formazioni di Lazio-Cagliari, match in programma questa sera all‘Olimpico e con punti importanti in palio. I biancocelesti hanno ormai detto addio al sogno Scudetto, ma devono vincere per centrare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoblù invece sono ormai privi di obiettivi, in quanto già salvi e con la zona Europa League ormai impossibile da raggiungere.

Le possibili scelte di Simone Inzaghi

Il tecnico biancoceleste si affiderà al suo solito 3-5-2, per cercare di ritornare a vincere dopo la sconfitta dell’ultimo turno a Torino contro la Juventus. Davanti alla porta difesa da Strakosha, si posizioneranno Patric, Luiz Felipe e Acerbi, mentre sugli esterni spazio alla velocità di Lazzari e Jony. In mediana Inzaghi punterà sulla sicura affidabilità di Milinkovic-Savic, con al suo fianco l’intensità di Parolo. La coppia d’attacco sarà formata invece da Caicedo e il bomber Ciro Immobile, con il napoletano a caccia del record di gol di Higuain.

Le possibili scelte di Walter Zenga

Gli uomini di Zenga si schiereranno con un 3-5-2, per provare a sorprendere la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. In queste probabili formazioni di Lazio-Cagliari, spicca la conferma tra i pali del solito Cragno. Davanti a lui si posizioneranno Walukiewicz, Ceppitelli e Pisacane, con il giovane Carboni ricordiamo out per squalifica. Sugli esterni i rossoblù si affideranno invece a Mattiello e Likogiannis. In mezzo al campo spazio all’intensità di Nandez e Ionita, con Rog in cabina di regia, visto anche l’infortunio di Nainggolan. Simeone sarà il punto di riferimento offensivo, con un Joao Pedro pronto a muoversi ai suoi lati e a mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Nandez, Rog, Ionita, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. ALL.: Zenga.