Le App disponibili gratis di Iptv….

La IPTV

IPTV nella nuova era della TV digitale, affascina per la possibilità di poter accedere alla programmazione TV in maniera legale, facile e soprattutto Pgratuita. I numerosi canali IPTV offerti dalla rete, sono facilmente accessibili in ogni momento dai vari dispositivi come smartphone, tablet, PC e anche smart TV.

Le migliori applicazioni IPTV Gratis

Senza avere la necessità di possedere una parabola, o costosi abbonamenti a servizi tv, possiamo guardare tutto in maniera gratuita utilizzando i servizi IPTV Italia proposti da queste applicazioni.

RaiPlay

Intrattenimento, show televisivi, documentari e serie TV. Accedere non é difficile, sia da dispositivo mobile che da Smart TV e PC. L’applicazione dispone anche di una funzione speciale che consente di vedere i programmi in ogni momento.

Download per Android:

Download iOS Apple:

Mediaset on Demand

La piattaforma di Mediaset è simile e replica la possibilità di guardare contenuti offline in alta definizione. La scarichi ed accedi senza pagare nulla su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Download Android:

Download iOS Apple:

Sky TG 24

Altra applicazione importante che fornisce informazioni continue, su ciò che accade nel mondo a portata di click. Speciali, interviste e tutto ciò che riguarda le news. Tutto disponibile con il meglio dell’HD on-demand. La programmazione è gratis per trenta giorni. Dopo si richiede un abbonamento mensile al costo di 1,99 euro.

Download Android:

Download iOS Apple:



