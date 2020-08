Domenica 19 settembre riprende il campionato e le panchine della Serie A vedranno una serie di novità; la più sorprendente è sicuramente quella bianconera.

La scelta di Andrea Pirlo come sostituto di Maurizio Sarri, ha spiazzato in parecchi tra tifosi e addetti ai lavori; ma ci sono altri tecnici pronti a stupire.

Il neo allenatore della Juventus attraverso il suo profilo Instagram ha dichiarato:

Troverò un ambiente passionale quello che auguro a me stesso e ai tifosi è di toglierci delle belle soddisfazioni: ho grande entusiasmo e voglia di ricominciare.

Sono contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus. Sono pronto per questa fantastica opportunità.

Dal canto suo Eusebio di Francesco in terra di Sardegna si è presentato così:

l reparto più completo mi sembra il centrocampo. Bisogna intervenire in difesa. E sulle fasce ho bisogno di altri giocatori perché quelli sono settori in cui si spende molto come energie.